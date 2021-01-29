Весенний семестр в вузах Петербурга пройдет в смешанном формате. «Удаленку» совместят с лекциями

«Министр предложил начать весенний семестр не в очном, а правильнее сказать — в смешанном формате, когда есть компоненты очного обучения и онлайн-занятий. Соотношение этих форматов в каждом регионе и вузе выбирают исходя из рекомендаций Роспотребнадзора», — приводит «Фонтанка» слова Демидова.

По смешанному формату обучения в Петербурге нет ограничений. По информации Комитета по науке и высшей школе Петербурга, приказы о переходе к такому формату уже издали более 15 университетов города.

Напомним, в ноябре 2020 года Минобрнауки России перевело студентов всех вузов страны на дистанционное обучение до февраля. Решение о продлении или завершении «удаленки» должны были принять после новогодних праздников с учетом того, какой результат даст вакцинация от коронавируса и какая ситуация будет с заболеваемостью гриппом.