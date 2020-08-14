Кинотеатры и фуд-корты Петербурга не откроются в ближайшее время. Почему — объяснили в Смольном

Как сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, открытию кинотеатров и фуд-кортов мешает не снижающийся коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции. «Коэффициент единица, улучшения нет. Скоро первое сентября — приедут дети из разных регионов, вернутся родители из отпусков и приедут студенты в общежития из разных мест. Что с заболеваниями получим, не очень понимаем», — заявил он «Фонтанке».

По мнению вице-губернатора, фуд-корта — это «массовые скопления, там особо негде руки мыть, и не очень понятно, как обрабатываются посуда и поверхности». Кроме того, против их открытия выступают обычные рестораны. «Та часть бизнеса, которая вне фуд-кортов, говорит: «Мы терпели, мы пошли на затраты, а вы берете и у нас уводите клиентов», — добавил Елин.

Последняя редакция постановления правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции» действует до 16 августа. Предположительно, в новой корректировке Смольный разрешит с понедельника работу учреждений специального и дополнительного образования.

Напомним, с 27 июля в Петербурге возобновили работу торговые центры и рестораны. Однако фуд-корты и развлекательные зоны по-прежнему закрыты. Рестораторы просят Смольный объяснить запрет на работу — по новым правилам, они не могут обслуживать посетителей даже в режиме самовывоза. Компания Fort Group, управляющая 15 торговыми центрами Петербурга и Москвы, подала судебный иск к Смольному с требованием отменить запрет на работу фуд-кортов.

Петербург начал снимать ограничения, введенные в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 25 мая вновь открылись для посещения МФЦ, с 8 июня — непродовольственные магазины, с 28 июня — парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня — летние кафе, ЗАГСы и маникюрные салоны, с 6 июля — музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры, с 13 июля — возобновили работу в полном объеме парикмахерские, салоны красоты, бани, а также организаций социального обслуживания, с 27 июля — аквапарки, частные музей и торговые центры, открылись рестораны, стали доступны экскурсионные услуги, с 8 августа возобновили работу аттракционы, стали разрешены мероприятия на улице.