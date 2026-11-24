Первый корпус — самое протяженное здание Апраксина двора, которое обрамляется обрамляет территорию исторического комплекса со стороны Садовой улицы и частично со стороны улицы Ломоносова. Как отмечают в ведомстве, постройка находится в неудовлетворительном состоянии: на ней появились загрязнения, граффити, шелушение и утраты штукатурного слоя. Кроме того, цоколь здания разрушается, лепной декор частично утрачен, некоторые окна и двери заложены, а ступени и фасады окрашены в цвета, которые отличаются от основного колера здания.

Судебный иск инициировал КГИОП. Если товарищество не выполнит условия мирового соглашения, его обяжут ежемесячно платить неустойку в 50 тысяч рублей до тех пор, пока оно не проведет реставрацию. Судебные разбирательства в отношении отдельных собственников по искам о демонтаже оборудования в границах принадлежащих им помещений продолжается, пишет комитет.

В августе КГИОП за счет городского бюджета провел экспертизу и разделил Апраксин двор, признанный региональным памятником архитектуры, на участки — это «позволит составить для каждого из них отдельное охранное обязательство и согласовать его с собственником». Раньше для всего комплекса действовало одно общее охранное обязательство, поэтому на любые изменения требовалось согласие всех владельцев.

Сейчас на территории двора продолжают реставрировать корпуса №5 и №37-38. Как после обновления будут выглядит последние, показывала Собака.ru.