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Реставрации

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Как реставрируют корпус № 5 Апраксина двора, показал Смольный. В здании появятся магазины и мини-отель

Постройку середины XIX века в Апраксином двору продолжают ремонтировать, реставрировать и приспосабливать для современного использования, пишут в Комитете по инвестициям. В ведомстве отмечают, что после завершения работ на первом и втором этажах разместят складские и торговые помещения, а на третьем и четвертом — номера мини-отеля.

За реставрацию корпуса №5 Апраксина двора отвечает группа компаний холдинга «Питер» — проект инвестора одобрен Комитетом по охране памятников. К июлю рабочие усилили и защитили от влаги фундаменты, установили перекрытия и лестницы, а также в части фасадов расчистили и починили исторические оконные проемы. Сейчас мастера обустраивают кровлю, ремонтируют кирпичную кладку и реставрируют штукатурную отделку. Кроме этого, в столярных мастерских проводят реставрацию деревянных оконных заполнений, их элементы воссоздают по сохранившимся образцам.

Концепцию реставрации и развития Апраксина двора, которую утвердили на Градостроительном совете еще в 2017 году, разработало архитектурное бюро Никиты Явейна «Студия 44». Всего на этой территории расположено 68 зданий, из которых 51 — объект культурного наследия. Параллельно с корпусом №5 продолжают восстанавливать и приспосабливать под торговый комплекс корпуса №37 и №38, которые также называют «Ягодным рядом» — о старте работ стало известно в мае.

Обложка: Konstantin Lenkov / Shutterstock.com

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