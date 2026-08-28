Смольный разделил Апраксин двор на участки, чтобы упростить его передачу инвесторам

В правительстве говорят, что речи об изменении границ объекта культурного наследия не идет. Внутри памятника архитектуры выделили множество участков, что «позволит составить для каждого из них отдельное охранное обязательство и согласовать его с собственником». Раньше для всего комплекса действовало одно общее охранное обязательство, поэтому на любые изменения требовалось согласие всех владельцев. Из-за этого здания Апраксина двора было сложнее использовать в бизнесе.

Так, в составе Апраксина двора выделили Александровскую, Мариинскую и Суконную линии, Мариинскую гостиницу, Курятный, Запасный, Посудный, Птичий, Холщевый ряды, Москательную и Кафтанную линии с пассажем, Ягодные, Фруктовые и другие торговые ряды.

Сейчас в Апраксином дворе продолжаются реставрации Ягодного ряда и 5-го корпуса. Рендеры первого, где после ремонта появится торговый комплекс, Смольный показал в середине августа. Как рассказали Собака.ru в КГИОП, их разрабатывала компания «Петроградпроект», которую возглавляет Тигран Шишманян. Также на территории памятника архитектуры недавно установили систему видеонаблюдения, которая поможет «вернуть доверие петербуржцев» к этой локации, считают в Смольном.