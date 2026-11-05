На реставрацию Мытного двора застройщику выдадут льготный кредит на 22 млрд рублей

Кредит выдали под 9% годовых по программе поддержки восстановления объектов культурного наследия. Общий объем финансирования может составить около 22 млрд рублей. Для «Дом.РФ Банка» это первый подобный проект в Петербурге.

Исторические корпуса Мытного двора планируют отреставрировать и приспособить под жилье. Проект также предполагает строительство новых малоэтажных домов в составе элитного квартала «Евгеньевский» и благоустройство соседнего Овсянниковского сада.

В мае КГИОП согласовал «Формуле Сити» проект реставрации исторической части Мытного двора и строительства жилья на его территории. Его разработкой занималась архитектурная мастерская «Евгений Герасимов и партнеры». В региональном памятнике архитектуры разрешили разместить 46 квартир. Основную часть нового жилого комплекса построят на участке площадью 1,7 гектара, который принадлежит городу. Помимо квартир, в квартале предусмотрены помещения для детских, сервисных и коммерческих пространств, рестораны и «биохакинг-центр».

Предыдущий собственник Мытного двора — «Охта Групп», которой комплекс принадлежал до 2023 года — планировал открыть на его территории в торгово-выставочный центр или гостиницу. На эти цели в 2022 году компания брала кредит на 911 млн рублей. После покупки памятника архитектуры «Формула Сити» заявляла о планах вложить в проект его реставрации 10 млрд рублей.

Первые здания на месте Мытного двора построили в XVIII веке. Здесь собирали пошлины с приезжих купцов — так называемый «мыт», поэтому комплекс служил своеобразной таможней и одновременно торгово-промышленным центром города. В конце XIX века часть территории передали Общине святой Евгении — благотворительной организации Российского Красного Креста. В советское время в зданиях размещались различные хозяйственные учреждения. Позже комплекс забросили, и постройки постепенно разрушились. До наших дней частично сохранилось только одно здание.