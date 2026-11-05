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Реставрации

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На реставрацию Мытного двора застройщику выдадут льготный кредит на 22 млрд рублей

Восстановление Мытного двора, который признан памятником архитектуры, профинансируют за счет льготного кредита. «Дом.РФ Банк» уже перечислил первый транш девелоперской компании «Формула Сити», которая занимается проектом. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Рендер: предоставлен ООО «Евгений Герасимов и партнеры»

Кредит выдали под 9% годовых по программе поддержки восстановления объектов культурного наследия. Общий объем финансирования может составить около 22 млрд рублей. Для «Дом.РФ Банка» это первый подобный проект в Петербурге.

Исторические корпуса Мытного двора планируют отреставрировать и приспособить под жилье. Проект также предполагает строительство новых малоэтажных домов в составе элитного квартала «Евгеньевский» и благоустройство соседнего Овсянниковского сада.

В мае КГИОП согласовал «Формуле Сити» проект реставрации исторической части Мытного двора и строительства жилья на его территории. Его разработкой занималась архитектурная мастерская «Евгений Герасимов и партнеры». В региональном памятнике архитектуры разрешили разместить 46 квартир. Основную часть нового жилого комплекса построят на участке площадью 1,7 гектара, который принадлежит городу. Помимо квартир, в квартале предусмотрены помещения для детских, сервисных и коммерческих пространств, рестораны и «биохакинг-центр».

Предыдущий собственник Мытного двора — «Охта Групп», которой комплекс принадлежал до 2023 года — планировал открыть на его территории в торгово-выставочный центр или гостиницу. На эти цели в 2022 году компания брала кредит на 911 млн рублей. После покупки памятника архитектуры «Формула Сити» заявляла о планах вложить в проект его реставрации 10 млрд рублей.

Первые здания на месте Мытного двора построили в XVIII веке. Здесь собирали пошлины с приезжих купцов — так называемый «мыт», поэтому комплекс служил своеобразной таможней и одновременно торгово-промышленным центром города. В конце XIX века часть территории передали Общине святой Евгении — благотворительной организации Российского Красного Креста. В советское время в зданиях размещались различные хозяйственные учреждения. Позже комплекс забросили, и постройки постепенно разрушились. До наших дней частично сохранилось только одно здание.

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