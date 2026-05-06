Реконструкцию Мытного двора под жилье премиум-класса согласовали в Смольном

Пока КГИОП разрешил создать на территории регионального памятника архитектуры 46 квартир. Основную часть жилой застройки разместят на участке площадью 1,7 гектар, находящемся в собственности города. Для освоения этой территории девелоперу еще предстоит получить одобрение Градостроительной комиссии.

Как пишет «Петербургский дневник», первые этажи реконструированного Мытного двора отведут под коммерцию. Здания с закрытым благоустроенным двором и подземным паркингом, которые планируют здесь построить, не будут превышать четыре этажа. В будущем квартале откроют сервисные, детские и коммерческие пространства, рестораны, а также «биохакинг-центр» — передовой медицинский комплекс.

Всего здесь построят около 30 тысяч квадратных метров премиум-сегмента. Эксперты оценивают инвестиции в проект примерно в 8 млрд рублей. По словам Грудина, в ближайшее время компания планирует оформить разрешения на возведение новых зданий за пределами охранной зоны. Завершить все работы планируют к 2029 году.

Мытный двор занимает квартал и находится в границах проспекта Бакунина, Евгеньевской и Старорусской улиц, а также Овсянниковского сада. Проект строительства и благоустройства двора разработал архитектор Василий Стасов. Возводить здание начали еще в XVIII веке. Позже его неоднократно перестраивали и реконструировали.

В октябре 2021 года компания «Охта Групп — Евгеньевская» купила у города 12 помещений Мытного двора общей площадью 4 тысячи квадратных метров. Сделка прошла на торгах Российского аукционного дома, и объекты обошлись ей в 170,1 млн рублей. Компания собиралась переделать Мытный двор в торгово-выставочный центр или гостиницу и даже взяла на это почти миллиард рублей в кредит, но планы изменились: осенью 2023 года здание продали компании «Формула Сити».