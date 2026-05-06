Реконструкцию Мытного двора под жилье премиум-класса согласовали в Смольном

Комитет по охране памятников (КГИОП) одобрил компании «Формула сити» реставрацию исторической части Мытного двора и строительство на его территории элитного жилья. Об этом сообщил «Деловому Петербургу» гендиректор застройщика Юрий Грудин.

Пока КГИОП разрешил создать на территории регионального памятника архитектуры 46 квартир. Основную часть жилой застройки разместят на участке площадью 1,7 гектар, находящемся в собственности города. Для освоения этой территории девелоперу еще предстоит получить одобрение Градостроительной комиссии.

Как пишет «Петербургский дневник», первые этажи реконструированного Мытного двора отведут под коммерцию. Здания с закрытым благоустроенным двором и подземным паркингом, которые планируют здесь построить, не будут превышать четыре этажа. В будущем квартале откроют сервисные, детские и коммерческие пространства, рестораны, а также «биохакинг-центр» — передовой медицинский комплекс.

Всего здесь построят около 30 тысяч квадратных метров премиум-сегмента. Эксперты оценивают инвестиции в проект примерно в 8 млрд рублей. По словам Грудина, в ближайшее время компания планирует оформить разрешения на возведение новых зданий за пределами охранной зоны. Завершить все работы планируют к 2029 году.

Мытный двор занимает квартал и находится в границах проспекта Бакунина, Евгеньевской и Старорусской улиц, а также Овсянниковского сада. Проект строительства и благоустройства двора разработал архитектор Василий Стасов. Возводить здание начали еще в XVIII веке. Позже его неоднократно перестраивали и реконструировали.

В октябре 2021 года компания «Охта Групп — Евгеньевская» купила у города 12 помещений Мытного двора общей площадью 4 тысячи квадратных метров. Сделка прошла на торгах Российского аукционного дома, и объекты обошлись ей в 170,1 млн рублей. Компания собиралась переделать Мытный двор в торгово-выставочный центр или гостиницу и даже взяла на это почти миллиард рублей в кредит, но планы изменились: осенью 2023 года здание продали компании «Формула Сити».

