Проект застройки и реставрации Мытного двора одобрил Градсовет

Градостроительный совет рассмотрел и дал положительное заключение проекта жилого комплекса на Евгеньевской улице, 2, литеры Б, М, О, А, разработанного архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры». Заказчиком выступил ООО «Специализированный застройщик «Новгородский».

Как рассказал архитектор Евгений Герасимов, помимо нового строительства предполагается реконструировать и воссоздать исторические корпуса вдоль Овсянниковского сквера и Старорусской улицы. Фасады предлагают выполнить в разных архитектурных стилях: ренессанс, эклектика, неоклассика и вольные размышления на неоэклектические стили. В составе комплекса также планируют сделать физкультурно-оздоровительный комплекс от создателей «Первой линии».

Также на Градсовете одобрили проект жилого дома на Римского-Корсакова. Здание будет разделено на два объема, которые отличаются друг от друга фасадами, габаритами и высотой.

Напомним, 19 декабря 2024 года новый проект представили Градсовету на одобрение. Проект жилого комплекса со встроенными помещениями, подземной автостоянкой и воссозданием исторического здания на территории Мытного двора (улица Евгеньевская, 2, лит. Б, М, О, А) представили на Градсовете. Всего планируют возвести четыре жилых корпуса, при этом облик каждого здания будет отличаться и отсылать к различным архитектурным решениям в духе историзма, а также переосмыслять стили эклектики, модерна, неоклассики. По замыслу авторов проекта, набор разных приемов призван разнообразить застройку. Кроме жилья в комплексе также будет собственный спортивно-оздоровительный комплекс.

Некоторым проект показался перспективным, и в нем получилось реализовать редкие для центра Петербурга квартиры с террасами, так еще и вместить жилую постройку на небольшом участке (общая площадь застройки, в том числе участка под историческими зданиями, 24,2 тыс. кв. м).