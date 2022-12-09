Мытный двор собираются реконструировать почти за миллиард рублей

В октябре 2021 года 12 помещений общей площадью 4 тысячи квадратных метров «Охта Групп — Евгеньевская» купила у города на торгах Российского аукционного дома (РАД) за 170,1 млн рублей. Сами же помещения располагаются в памятнике регионального значения «Мытный двор», который занимает более 9 тысяч квадратных метров.

Как отметил директор проекта ООО «Охта Групп», Денис Казберов, кредит взят на разработку концепции и проектной документации, пишет «Деловой Петербург».

Есть вероятность, что в конечный проект включат всю территорию Мытного двора. По данным СМИ, оставшаяся часть здания принадлежит ЗАО «Евгеньевская, 2». Ранее там были исторические здания, но их снесли и там появилась автостоянка.

«Необходимо воссоздание ранее утраченных зданий с возможностью дальнейшего развития пространства», — заявил Денис Казберов. Однако он не ответил, собирается ли компания полностью выкупить выкупить оставшуюся часть объекта.

РАД на аукционе отмечал, что реконструкция Мытного двора возможна под офисы, торгово–выставочный центр или гостиницу. Вид разрешенного использования земельного участка — для размещения объектов коммерческой деятельности.