Реставраторы «Гэнга» и «Зенит» восстановят фонарь на воротах дореволюционного дома. Рассказываем, что известно!

Что известно о фонаре

Дом на Ждановской, 27 построили в 1879 году вместе с фабрикой по производству английской жести. Комплекс принадлежал тверскому купцу 1-й гильдии и британскому подданному Аврааму Санисковскому, а проектировал его архитектор Владимир Шаламов.

В 1890-х купец Фогт переоборудовал фабрику под асфальтовый завод, а помещения доходного дома и флигеля сдавались под лавки, портерные и мастерские. Здесь же работало 12-е Петербургское женское начальное училище.