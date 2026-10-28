Реставраторы «Гэнга» и «Зенит» восстановят фонарь на воротах дореволюционного дома. Рассказываем, что известно!

Фонарь на воротах особняка XIX века на Петроградской стороне может снова загореться! Восстановить его договорились соосновательница краеведческой ячейки «Гэнгъ» Ксения Сидорина и футбольный клуб «Зенит». Собака.ru расспросила участников этого реставрационного проекта и делится его подробностями.
Как «Зенит» оказался у фонаря
На необычный фонарь обратила внимание Ксения Сидорина: реставратор живет неподалеку и давно приметила его на воротах исторического дома на Ждановской, 27. Снимками светильника она поделилась соцсетях, а заодно отметила в публикации «Зенит», предложив клубу вместе восстановить его.
Ксения Сидорина
соосновательница краеведческой ячейки «Гэнгъ» и мастерской «Цех успех»
Команда не только представляет город, но и последовательно помогает ему развиваться, у тренера «Зенита» Сергея Семака и его супруги Анны существовал ряд заметных благотворительных проектов. Я вполне сознательно тегала именно «Зенит», а не кого-то другого.
В клубе предложение поддержали. Его представители рассказали Собака.ru, что давно хотели активнее участвовать в сохранении истории Петербурга, а фонарь оказался подходящим для этого поводом. Тем более что до стадиона «Петровский», который до 2017 года был домашней площадкой «Зенита», от особняка всего пять минут пешком.
Жанна Дембо
директор по коммуникациям ФК «Зенит»
Петербург для клуба не только место прописки. Это наша история, наша ответственность и любовь. Поэтому мы хотели начать проект, связанный с городской средой и сохранением культурного наследия, потому что мы все здесь живем и каждый день радуемся, что нам так повезло. Это касается и игроков, и клубных сотрудников.
Пока участники проекта не раскрывают все подробности будущей реставрации. В «Зените» надеются, что фонарь получится зажечь уже в этом году и сейчас делают все, чтобы не откладывать его возвращение к жизни. Сидорина обещает рассказывать о ходе проекта в своих соцсетях.
Что известно о фонаре
Дом на Ждановской, 27 построили в 1879 году вместе с фабрикой по производству английской жести. Комплекс принадлежал тверскому купцу 1-й гильдии и британскому подданному Аврааму Санисковскому, а проектировал его архитектор Владимир Шаламов.
В 1890-х купец Фогт переоборудовал фабрику под асфальтовый завод, а помещения доходного дома и флигеля сдавались под лавки, портерные и мастерские. Здесь же работало 12-е Петербургское женское начальное училище.
В начале XX века асфальтовым производством здесь владел прусский подданный Бодо Эгесторф, которого позднее называли «асфальтовым королем». Последним владельцем участка, по данным краеведов, был биржевой маклер Вильгельм Бетц. В 1904 году он построил в глубине участка еще один каменный пятиэтажный флигель. После революции комплекс превратился в коммунальное жилье.
Когда именно на воротах появился фонарь, выяснить пока не удалось, рассказывает Ксения Сидорина. Самые старые фотографии дома, которые нашла соосновательница «Гэнга», относятся к 1940-м годам, но на них ворот не видно. Есть и другая деталь, которая заставляет реставратора сомневаться в возрасте фонаря.
Ксения Сидорина
соосновательница краеведческой ячейки «Гэнгъ» и мастерской «Цех успех»
Для дореволюционного у него слишком «ар-декошное» написание номера дома, по стилю вроде бы не подходит. Однако же вся ковка в этом доме с фонарем отлично рифмуется — ворота, решетки окон, козырьки над парадными, балконы. И стекла в фонаре тоже похожи на старые — желтые, толстые, с фактурой, которую использовали в дореволюционных витражах.
Команда реставраторов «Гэнгъ» с 2019 года бесплатно очищает и восстанавливает архитектурные и интерьерные детали фасадов и парадных Петербурга. В январе 2026 команде удалось восстановить исторический витраж (с лягушками!) на улице Марата, 31, а в марте — запустить свою реставрационную мастерскую «Цех успех».
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