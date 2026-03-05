Команда «Гэнгъ» запустила свою реставрационную мастерскую «Цех успех»

Реставраторы могут расчистить архитектурную керамику от краски, восстановить деревянные двери, пересобрать или сделать новые витражи, а также привести в порядок металлические элементы — балясины лестниц, ворота, козырьки. Скоро команда сможет работать с деревянными окнами.

Как рассказали волонтеры в своих соцсетях, ранее они регулярно получали запросы на частную реставрацию печей, витражей и плитки, но отказывались от них из-за отсутствия оборудования и опыта. Создать собственную мастерскую реставраторы решили, когда научились решать сложные задачи и привлекли опытных специалистов. Название проекта «Цех Успех», по словам Ксении Сидориной, придумала трехлетняя дочка основного инвестора мастерской.

Команда реставраторов «Гэнгъ» с 2019 года бесплатно очищает и восстанавливает архитектурные и интерьерные детали фасадов и парадных Петербурга. В октябре прошлого года «Гэнгъ» и и Pita’s анонсировали коллаборацию: все средства, вырученные с продажи фалафеля со свеклой в заведениях сети, шли в поддержку работы краеведческой ячейки. Таким образом посетители Pita’s собрали сумму, необходимую для восстановления исторических витражей в дореволюционном здании на улице Марата, 31. Собака.ru расспросила Ксению Сидорину о подробностях этой истории.