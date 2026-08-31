«Форт. Возвращение легенды»: как Чумной стал звездой огромного шоу и превращается в общественное пространство

Создатели туристско-рекреационного кластера «Острова фортов», в состав которого входит форт Император Александр I, выработали важнейший принцип: памятник должен быть не только сохранен физически, но и возвращен в современную жизнь. После реставрации объект необходимо содержать, обеспечивать транспортом, создавать причины для регулярного посещения. Очевидно, что одной музейной функции (как правило, дотационной) для этого недостаточно. В этой логике телепроект СТС «Форт. Возвращение легенды» — это один из способов дать объекту аудиторию, узнаваемость и дальнейшую востребованность, сохранив при этом его историческую основу и будущую общественную функцию.

Телесъемки показали, как актуальный сценарий использования должен подстраиваться под памятник (а не наоборот!). Например, съемочная группа не имела права крепить декорации к историческим стенам и потолкам, а все игровые конструкции создавались как самостоятельные.