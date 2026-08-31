«Форт. Возвращение легенды»: как Чумной стал звездой огромного шоу и превращается в общественное пространство

На форте Император Александр I (он же Чумной) в Кронштадте заканчиваются съемки второго сезона экстремального шоу СТС. Рассказываем, как команда «Острова фортов» продуманно выводит памятник в современность, каким мы увидим форт по телевизору, а каких изменений на нем ждать в скорой реальности: в планах — морские прогулки, смотровые площадки, общественные зоны и иммерсивный музей!
Создатели туристско-рекреационного кластера «Острова фортов», в состав которого входит форт Император Александр I, выработали важнейший принцип: памятник должен быть не только сохранен физически, но и возвращен в современную жизнь. После реставрации объект необходимо содержать, обеспечивать транспортом, создавать причины для регулярного посещения. Очевидно, что одной музейной функции (как правило, дотационной) для этого недостаточно. В этой логике телепроект СТС «Форт. Возвращение легенды» — это один из способов дать объекту аудиторию, узнаваемость и дальнейшую востребованность, сохранив при этом его историческую основу и будущую общественную функцию.
Телесъемки показали, как актуальный сценарий использования должен подстраиваться под памятник (а не наоборот!). Например, съемочная группа не имела права крепить декорации к историческим стенам и потолкам, а все игровые конструкции создавались как самостоятельные.
Переговоры с телекомпанией шли около двух лет. Первоначально СТС был готов снимать шоу, но не брать объект в долгосрочную эксплуатацию. Команда «Острова фортов» убедила партнера, что постоянное присутствие на отреставрированном памятнике позволит не просто приезжать на съемки, а самостоятельно создавать туристический поток и развивать площадку. В результате форт оказался встроен в массовый телевизионный проект не как фон, а как значимая часть его бэкграунда.
После завершения съемок и окончания реставрационных работ (по плану они финишируют в 2027 году) здесь появятся смотровые площадки, общественные зоны и музей истории борьбы с инфекционными заболеваниями. Новые пространства будут сочетать в себе и музейные функции, и сервисность для петербуржцев. Форт дооборудуют так, чтобы внутренний двор можно было использовать как выставочное пространство или ставить там спектакли. Также планируется, что в форте разместят магазинчик с мерчем и книгами и небольшую гостиницу на верхнем этаже — несколько авторских номеров.
Ксения Шойгу
Руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов»
Для меня Император Александр I — один из самых наглядных примеров того, ради чего мы вообще начинали работу с фортами. Спасти памятник истории от разрушения и вернуть ему исторический облик — только половина задачи. Вторая состоит в том, чтобы подарить ему благополучное будущее — обеспечить современную функцию, гарантирующую тщательный уход за объектом и достойное содержание на десятилетия. Сегодня на форте снимается большой федеральный телепроект, параллельно продолжается подготовка Чумного к дальнейшей деятельности в качестве музея и общественного пространства. То есть объект снова становится востребованным, не теряя при этом исторической аутентичности. Именно этого результата мы и добивались.
От памятника к общественному пространству
Форт Император Александр I строился с 1836 по 1845 год как одно из ключевых сооружений морской обороны Кронштадта (он должен был прикрывать Южный фарватер). За XIX век его несколько раз приводили в боевую готовность, но непосредственно в боевых действиях он так и не участвовал.
В конце XIX века у форта началась вторая, совершенно иная жизнь: с 1899 года здесь была лаборатория, где изготавливались препараты против бубонной чумы. Изолированное положение позволяло ученым работать с опасными инфекциями без угрозы для города. Именно эта страница истории закрепила за сооружением неофициальное название Чумной форт.
После революции научная функция была утрачена. В советское время форт использовали как склад, а к началу 1980-х и вовсе забросили. Только в 2022 году началась его комплексная реставрация: расчистили и привели в порядок территорию, восстановили чугунные лестницы и реконструировали причал, фасаду вернули исторический оттенок «бежевый гранит», по архивным чертежам воссоздали деревянную смотровую башню конца XIX века.
Эти и другие работы стали частью колоссального проекта «Остров фортов» по восстановлению исторических объектов Кронштадта, который стартовал в 2020 году под руководством Ксении Шойгу и с тех пор прошел путь от благоустроенного парка до огромного туристско-рекреационного кластера с экспозициями, общественными пространствами, водным сообщением и новой городской инфраструктурой.
Сейчас на территории «Острова фортов» работают тематические зоны, детские и спортивные площадки, прогулочные пространства, фудкорт, проходят городские и федеральные события. В 2023 году открылся Музей военно-морской славы России (с видовой крышей на Финский залив!). Главным экспонатом стала первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол», а ее перемещение из Мурманской области и установка на суше в здании музея оказались суперсложной инженерно-логистической операцией, не имеющей аналогов в истории!
Параллельно улучшалась транспортная доступность территории. Теперь в навигацию из центра Петербурга к «Острову фортов» ходят скоростные катамараны (специально для маршрутов были созданы суда «Котлин» и «Соммерс»). В самом Кронштадте обновились дороги, парковки, пешеходная инфраструктура и инженерные сети.
Ксения Шойгу
Руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов»
Проект «Остров фортов» создал то, что изменило жизнь людей к лучшему. Для меня очень ценно наблюдать, как жители Кронштадта гуляют по парку и уже воспринимают его как неотъемлемую часть родного города. Как сюда приезжают туристы и восхищаются увиденным. Как ветераны ВМФ не могут сдержать эмоций, глядя на спасенную и отреставрированную «К-3». В такие моменты особенно хорошо понимаешь, ради чего все это делалось. И это навсегда. Проект завершается, а его плоды будут служить людям. Парк и музей, форты, лицей, обновленные и расширенные улицы, развязка с КАД и пешеходная набережная, инженерные сети — все это остается у Кронштадта, у Петербурга, у страны. Все это будет развиваться и обрастать новыми смыслами уже без нашего ежедневного участия. Наверное, именно это для меня и есть главный результат: мы не просто реализовали большой проект, а создали то, что останется после нас и будет жить своей жизнью.
Чтобы реализовать такое, нужно было найти средства, привлечь меценатов и инвесторов. Но не только. Едва ли не сложнее было систематизировать участников с очень разными задачами: федеральные и городские структуры, инвесторов, банки, музейщиков, реставраторов, транспортные компании и будущих операторов объектов. Команда Ксении Шойгу смогла это сделать.
Сама Ксения в интервью Собака.ru определяла свою роль как сочетание идеолога, фандрайзера и топ-менеджера, а главную задачу — как сборку всего проекта в единое целое. Благодаря выстроенной ею системной работе «Остров фортов» выступил акселератором развития Кронштадта в целом. Результат — не сумма разрозненных построенных объектов, а единая огромная территория, дорощенная до того уровня, когда она способна развиваться в штатном режиме без постоянного ручного управления.
После завершения активной роли в Кронштадте Ксения Шойгу возглавила Фонд развития инновационного научно-технологического центра «Ангаро-Енисейская долина». Его цель — создание Ангаро-Енисейского кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов, который соединит в одной системе ресурсную базу, научные разработки, энергетику, промышленное производство, инфраструктуру и подготовку кадров. Значит, снова придется собирать в единую систему государство, регионы, бизнес, инфраструктуру и науку (на этот раз уже не историков, а химиков, геологов, материаловедов и др.) — опыт проектного офиса «Острова фортов» в этом плане бесценен.
Шоу «Форт. Возвращение легенды»
В 2025 году на Чумном стартовали съемки шоу «Форт. Возвращение легенды» (российский аналог знаменитого Fort Boyard). Приключения в Финском заливе понравились зрителям не меньше, чем в Бискайском, а потому продолжение не заставило себя ждать: съемки второго сезона уже завершены — начинаем смотреть с 13 сентября по воскресеньям.
Второй сезон заметно вырос по масштабу. В нем 16 выпусков — вдвое больше, чем в первом сезоне. В съемках участвовали 82 звезды, для них подготовили более 100 новых испытаний. Ведущим остается Александр Петров, а в специальном выпуске к нему присоединится Сергей Бурунов — он вел и французский «Форт Боярд».
Сам форт Император Александр I в новом сезоне становится еще более самостоятельной частью телевизионной вселенной. Внутри появились новые игровые пространства: ресторан, библиотека, прачечная, новые персонажи. И более сложные испытания: прыжки с крыши в Финский залив, велосипед на канате на высоте, водные и высотные задания.
«Форт. Возвращение легенды» — первое шоу, снятое на территории форта Император Александр Первый с начала реставрации, после окончания которой создавать свои версии по приглашению СТС смогут команды из других стран. В основе телепроекта целая вселенная, включающая свою легенду, уникальные испытания и правила, а также персонажей, среди которых шут Яшка, солдат Лаврентий, Чумной доктор, повар Оливье, Иноземка, левша Емельян и новый персонаж — прачка Акулина.
Чтобы осуществить задуманное, на форт завезли более 400 тонн оборудования, материалов и декораций (плюс! для проведения испытаний 6000 мадагаскарских тараканов, 5000 сверчков, 3000 саранчи, 200 жаб, 40 змей, 30 скорпионов!). Это само по себе похоже на лихое приключение для видавшего виды форта. Однако Император Александр I не ропщет: проект «Форт. Возвращение легенды» стал первым крупным телешоу, снятым на его территории после начала реставрации. Так объект, долгое время существовавший как закрытый памятник, уже в ходе реставрационного цикла получил массовую аудиторию.
Александра Гройсман
креативный продюсер СТС
По сравнению с прошлым годом задача сильно усложняется и все становится гораздо масштабнее. В этом сезоне больше сложных испытаний: герои прыгают с крыши в воду, ездят на велосипеде по канату на высоте, попадают в липкую комнату и решаются на многое другое. При этом надо не забывать, что мы снимаем на острове, окруженном Финским заливом, и погода здесь постоянно меняется. Ураганы, дожди, шквальный ветер, которые не раз срывали нам испытания, но мы выстояли.
Комментарии (0)