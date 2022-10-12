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Эксклюзив: по улицам Кронштадта везут первую советскую атомную подводную лодку. Посмотрите, как это было!

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В ночь с 11 на 12 октября в Кронштадте перевозили носовую часть первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол» в новый Музей военно-морской славы — и это зрелище достойно книги рекордов Гиннесса. 

Фото предоставлены пресс-службой "Острова фортов"
Фото предоставлены пресс-службой "Острова фортов"
Фото предоставлены пресс-службой "Острова фортов"
Фото предоставлены пресс-службой "Острова фортов"
Фото предоставлены пресс-службой "Острова фортов"
Фото предоставлены пресс-службой "Острова фортов"
Фото предоставлены пресс-службой "Острова фортов"
Фото предоставлены пресс-службой "Острова фортов"
Фото предоставлены пресс-службой "Острова фортов"
Фото предоставлены пресс-службой "Острова фортов"

К-3 перевозится двумя частями на самоходных осях от грузового терминала порта «Моби Дик» через улицу Гидростроителей, Цитадельское шоссе, улицу Литке, Кронштадтское шоссе, Цитадельскую дорогу и специально построенную временную подъездную дорогу к Музею военно-морской славы.

С 8 по 10 октября этот путь длиной 4,5 км проделала кормовая часть К-3. Она уже установлена на фундаментную плиту в здании Музея. В 4:30 утра 12 октября носовая часть К-3 прибыла на временную стоянку на участке дублера Кронштадтского шоссе. В ночь с 12 на 13 октября ее перевезут в Музей.

Впервые в истории сухим путем перевозили такое большое судно: общая длина лодки более 107 м, полное водоизмещение порядка 4750 тонн, масса 2558 тонн. 
Фото предоставлены пресс-службой "Острова фортов"
Фото предоставлены пресс-службой "Острова фортов"
Фото предоставлены пресс-службой "Острова фортов"
Фото предоставлены пресс-службой "Острова фортов"
Фото предоставлены пресс-службой "Острова фортов"
Фото предоставлены пресс-службой "Острова фортов"
Фото предоставлены пресс-службой "Острова фортов"
Фото предоставлены пресс-службой "Острова фортов"
Фото предоставлены пресс-службой "Острова фортов"
Фото предоставлены пресс-службой "Острова фортов"

Перед проведением операции по перемещению частей К-3 было демонтировано более 70 дорожных конструкций — знаков, мачт освещения, светофоров, более 800 метров бордюров. К зданию Музея военно-морской славы построена специальная подъездная дорога. После завершения операции по перемещению лодки вся дорожная инфраструктура будет восстановлена. 

13 октября в 11:00 носовая часть будет заведена в здание Музея и обе части К-3 воссоединят. В церемонии встречи первого советского атомохода примут участие представители проекта «Остров фортов», ВМФ, организаций, задействованных в создании, транспортировке и реставрации подводной лодки.

Второй этап перевозки носовой части К-3 

Ночь с 12 на 13 октября 2022 года, 23:30 – 06:00
Маршрут: Кронштадтское шоссе (от дублера в районе АЗС «Газпромнефть») — Цитадельская дорога — временная подъездная дорога к зданию Музея военно-морской славы

Торжественное мероприятие в честь прибытия К-3

13 октября, 11:00
Кронштадт, Цитадельское шоссе, 14, здание Музея военно-морской славы

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