Эксклюзив: по улицам Кронштадта везут первую советскую атомную подводную лодку. Посмотрите, как это было!

Перед проведением операции по перемещению частей К-3 было демонтировано более 70 дорожных конструкций — знаков, мачт освещения, светофоров, более 800 метров бордюров. К зданию Музея военно-морской славы построена специальная подъездная дорога. После завершения операции по перемещению лодки вся дорожная инфраструктура будет восстановлена.

13 октября в 11:00 носовая часть будет заведена в здание Музея и обе части К-3 воссоединят. В церемонии встречи первого советского атомохода примут участие представители проекта «Остров фортов», ВМФ, организаций, задействованных в создании, транспортировке и реставрации подводной лодки.