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Реставрации

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Как ремонтируют крыши памятников архитектуры на Невском, рассказал Смольный

В 2026 году на главной магистрали Петербурга обновляют кровли 11 многоквартирных домов, 9 из них — памятники архитектуры. На сегодня ремонт крыш зданий на Невском проспекте готов более чем на 80%, заявляют в городской администрации.

Администрация Санкт-Петербурга
Администрация Санкт-Петербурга

Специалисты восстанавливают стропильные системы, устанавливают снегозадерживающие устройства и системы антиобледенения, сохраняют уникальные элементы вентиляционных каналов и кирпичной кладки. Одновременно с ремонтом крыш по шести адресам проходит капремонт фасадов, отмечает губернатор Александр Беглов.

«Самым масштабным объектом этого года» в части ремонта крыш Смольный называет комплекс домов № 32-34 по Невскому проспекту — это бывшие доходные дома католической церкви Святой Екатерины. Объем работ на кровле составляет более 10 тысяч квадратных метров. Фасада здесь ремонтировали в прошлом году.

Лидер по сложности выполняемых работ стал дом № 18, известный как Дом И.Г. Неймана – Дом Котомина. У этого памятника архитектуры комбинированная крыша: жесткое покрытие сочетается с мягкой кровлей из наплавляемого материала, расположенной у мансарды, отмечает администрация.

Администрация Санкт-Петербурга
Администрация Санкт-Петербурга

Обновление кровель проходит по программе «Невский проспект», которая стартовала в 2024 году. Всего она включает крыши 57 домов. Общая площадь ремонтируемого покрытия превышает 36 тысяч квадратных метров. В 2026 году в программу включено обновление фасадов и кровли 22 зданий, 18 из которых — памятники архитектуры. В ходе работ на фасаде дома Чаплина восстановили десятки маскарона львов, воссоздают декор дома с химерами и кокошниками, а также здания с кариатидами.

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