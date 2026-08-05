Как ремонтируют крыши памятников архитектуры на Невском, рассказал Смольный

Специалисты восстанавливают стропильные системы, устанавливают снегозадерживающие устройства и системы антиобледенения, сохраняют уникальные элементы вентиляционных каналов и кирпичной кладки. Одновременно с ремонтом крыш по шести адресам проходит капремонт фасадов, отмечает губернатор Александр Беглов.

«Самым масштабным объектом этого года» в части ремонта крыш Смольный называет комплекс домов № 32-34 по Невскому проспекту — это бывшие доходные дома католической церкви Святой Екатерины. Объем работ на кровле составляет более 10 тысяч квадратных метров. Фасада здесь ремонтировали в прошлом году.

Лидер по сложности выполняемых работ стал дом № 18, известный как Дом И.Г. Неймана – Дом Котомина. У этого памятника архитектуры комбинированная крыша: жесткое покрытие сочетается с мягкой кровлей из наплавляемого материала, расположенной у мансарды, отмечает администрация.