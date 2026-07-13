Фасады дома с кариатидами на углу Невского проспекта и улицы Маяковского отреставрируют к осени. Вот как после восстановления выглядит его декор

Фасад, выходящий на Невский проспект, выполнен в стиле эклектики. Его украшают мезонин с пилястрами и путти, а также женские фигуры — кариатиды, напоминающие о величественных древнегреческих храмах. Декоративный ряд дополняют ионики, рустовка с «шубой» и панно над окнами. Фасад, обращенный к улице Маяковского, выполнен в эстетике Ренессанса, где главным акцентом выступают эркеры.

За время реставрации специалисты очистили стены и декор от наслоений краски и грязи, демонтировали старую штукатурку, отремонтировали кирпичную кладку. Сейчас фасады готовят к покраске — общая площадь поверхности составляет 17,5 тысяч квадратных метров. На лицевом фасаде установят новые двери из массива дерева твердых пород. На дворовом — металлические, но с декоративными деревянными накладками.