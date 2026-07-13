Фасады дома с кариатидами на углу Невского проспекта и улицы Маяковского отреставрируют к осени. Вот как после восстановления выглядит его декор

Ремонт фасадов здания на улице Маяковского, 1/96, признанного памятником архитектуры, готов уже больше чем на 70%, пишут в Смольном. Этот дом известен благодаря декору на своих фасадах — горельефам, маскаронам львов, кариатидам и панно.
Фасад, выходящий на Невский проспект, выполнен в стиле эклектики. Его украшают мезонин с пилястрами и путти, а также женские фигуры — кариатиды, напоминающие о величественных древнегреческих храмах. Декоративный ряд дополняют ионики, рустовка с «шубой» и панно над окнами. Фасад, обращенный к улице Маяковского, выполнен в эстетике Ренессанса, где главным акцентом выступают эркеры.
За время реставрации специалисты очистили стены и декор от наслоений краски и грязи, демонтировали старую штукатурку, отремонтировали кирпичную кладку. Сейчас фасады готовят к покраске — общая площадь поверхности составляет 17,5 тысяч квадратных метров. На лицевом фасаде установят новые двери из массива дерева твердых пород. На дворовом — металлические, но с декоративными деревянными накладками.
В разные годы в этом здании жили танцовщик, педагог балета Николай Легат и русский филолог Федор Батюшков.
Дом восстанавливают по программе «Невский проспект». В нее в 2026 году включено обновление фасадов и кровли 22 зданий, 18 из которых — памятники архитектуры. Сама программа стартовала в 2024 году.
Комментарии (0)