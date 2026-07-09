Дом с химерами и кокошниками на Невском почти отремонтировали. Показываем, как проходят работы

По словам губернатора Александра Беглова, строители и реставраторы используют материалы, идентичные историческим. Завершен ремонт кирпичной кладки, восстановлен штукатурный слой, рабочие готовятся к покраске фасада. Декор дома также вышел на финальную стадию — проверяются рисунок, геометрия, чистота исполнения каждого элемента. Кроме этого, полностью отремонтированы фриз с имитацией машикулей — навесных бойниц и профилированные выступы, разделяющие стены по горизонтали. Общая площадь реставрируемых фасадов — более 1000 квадратных метров.

Исторический облик Дома Николаева восстанавливают по программе «Невский проспект». По ней в 2026 году на главной магистрали города власти обещают обновить фасады и кровли 22 зданий, 18 из которых — памятники архитектуры. Сама программа стартовала в 2024 году. Работы курируют городского Фонда капитального ремонта и Комитета по охране памятников. «По линии жилищников выполняется ремонт. По линии КГИОП — реставрация», — пояснил ранее губернатор. Последний планирует завершить работы в 2027 году, говорит глава города.