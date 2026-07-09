Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Дом с химерами и кокошниками на Невском почти отремонтировали. Показываем, как проходят работы

Капремонт фасадов дома купца Николаева на Невском, 168 завершен более чем на три четверти, заявили в Смольном. Здание, признанное памятником архитектуры, отличают массивные украшения с химерами, удерживающими щит с инициалами владельца.

Администрация Санкт-Петербурга
Администрация Санкт-Петербурга

Дом в неорусском стиле был построен во второй половине XIX века по проекту архитектора Александра Климова. До 1917 года им владел купец Александр Николаев, который занимался производством паркета. Одна из особенностей здания — множество, на первый взгляд, неоднородных декоративных элементов, которые в итоге складываются в единую композицию. Так, каждый этаж дома увенчан разными наличникам на фасаде: если внизу окна украшены рамками с растительным орнаментом, то окна на четвертом этаже — декоративными элементами в виде кокошников.

Администрация Санкт-Петербурга
Администрация Санкт-Петербурга

По словам губернатора Александра Беглова, строители и реставраторы используют материалы, идентичные историческим. Завершен ремонт кирпичной кладки, восстановлен штукатурный слой, рабочие готовятся к покраске фасада. Декор дома также вышел на финальную стадию — проверяются рисунок, геометрия, чистота исполнения каждого элемента. Кроме этого, полностью отремонтированы фриз с имитацией машикулей — навесных бойниц и профилированные выступы, разделяющие стены по горизонтали. Общая площадь реставрируемых фасадов — более 1000 квадратных метров.

Исторический облик Дома Николаева восстанавливают по программе «Невский проспект». По ней в 2026 году на главной магистрали города власти обещают обновить фасады и кровли 22 зданий, 18 из которых — памятники архитектуры. Сама программа стартовала в 2024 году. Работы курируют городского Фонда капитального ремонта и Комитета по охране памятников. «По линии жилищников выполняется ремонт. По линии КГИОП — реставрация», — пояснил ранее губернатор. Последний планирует завершить работы в 2027 году, говорит глава города.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: