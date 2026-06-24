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Реставрации

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На фасаде Дома Чаплина восстановили один из негласных символов города

Мастера завершают реставрацию 41 маскарона львов, которыми украшен фасад дома Чаплина на Невском проспекте, 13/9, отчитался Смольный. Здание пушкинской эпохи обновляют по программе ремонта фасадов и кровель Невского проспекта. Работы обещают завершить в июне.

Администрация Санкт-Петербурга
Администрация Санкт-Петербурга

В Петербурге насчитывается около 19 тысяч маскаронов, из них примерно 6,5 тысяч — с изображением головы льва, приводит статистику городское правительство. В начале Невского проспекта они украшают и другие памятники различных эпох — такие как Строгановский дворец и дом Вавельберга. Как отмечают в администрации, образ льва считается традиционным в декоре Петербурга: его можно встретить не только на фасадах домов, но и в скульптурах, а также на сотнях мостов города.

Дом Чаплина построен в 1804–1806 годах архитектором Викентием Беретти. Ранее на этом месте располагался деревянный Зимний дворец. Первыми владельцами готового здания стали купцы братья Чаплины.

В этом здании в квартире графа Александра Завадовского в ноябре 1817 года проживал Александр Грибоедов. Оба были высланы из столицы после участия в знаменитой «дуэли четырех» из-за балерины Авдотьи Истоминой. Здесь же снимал помещение нотариус Михаил Кабацкий, чьим клиентом был Александр Пушкин. В 1867–1868 годах в доме жил композитор Модест Мусоргский. Последние годы жизни в Доме Чаплина провела Ирина Одоевцева — участник «Цеха поэтов» Николая Гумилёва, автор известных воспоминаний о литераторах «серебряного века».

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