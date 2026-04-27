Впервые в истории Академию наук на Университетской набережной ждет масштабная реставрация! Вот как она поменяется

Когда начнется и сколько продлится реставрация?

Это зависит от завершения обязательных процедур. Мы уже согласовали с КГИОП (Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, — прим. ред.) результаты инженерных изысканий и проектную документацию. Сейчас подтверждаем сметную стоимость в Главгосэкспертизе. После прохождения этого этапа — ориентировочно к концу 2026-го или началу 2027 года — станет понятен общий бюджет и, как следствие, объем финансирования. Таким образом, называть конкретные сроки реставрации преждевременно. Однако уже можно сказать, что с учетом масштаба и сложности работ она займет несколько лет.

Что именно отреставрируют?

Полное обследование исторического комплекса показало, что его техническое состояние можно оценить как «ограниченно работоспособное». Специалисты изучили кровлю, стены, перекрытия, стропильную систему и фундаменты. Последние, как выяснилось, до сих пор стоят на деревянных лежнях, забитых еще в XVIII веке.

В связи с этим реставрация будет масштабной и затронет Главное здание — творение великого мастера Джакомо Кваренги, построенное в конце XVIII века, Музейный флигель, возведенный в 1826–1831 годах архитектором Джованни Лукини, а также территорию внутреннего двора.