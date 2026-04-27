Впервые в истории Академию наук на Университетской набережной ждет масштабная реставрация! Вот как она поменяется

Впервые в истории — здание Академии наук на Университетской набережной ждет масштабная реставрация! Главному корпусу вернут исторический цвет, в Музейном флигеле появится новая экспозиция об отечественных ученых и путешественниках (с VR-версией Готторпского глобуса!), а во внутреннем дворе обустроят общественное пространство для прогулок с музыкальными концертами под открытым небом. Как еще изменится комплекс, узнали у председателя Санкт-Петербургского отделения РАН академика Андрея Рудского.
Когда начнется и сколько продлится реставрация?
Это зависит от завершения обязательных процедур. Мы уже согласовали с КГИОП (Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, — прим. ред.) результаты инженерных изысканий и проектную документацию. Сейчас подтверждаем сметную стоимость в Главгосэкспертизе. После прохождения этого этапа — ориентировочно к концу 2026-го или началу 2027 года — станет понятен общий бюджет и, как следствие, объем финансирования. Таким образом, называть конкретные сроки реставрации преждевременно. Однако уже можно сказать, что с учетом масштаба и сложности работ она займет несколько лет.
Что именно отреставрируют?
Полное обследование исторического комплекса показало, что его техническое состояние можно оценить как «ограниченно работоспособное». Специалисты изучили кровлю, стены, перекрытия, стропильную систему и фундаменты. Последние, как выяснилось, до сих пор стоят на деревянных лежнях, забитых еще в XVIII веке.
В связи с этим реставрация будет масштабной и затронет Главное здание — творение великого мастера Джакомо Кваренги, построенное в конце XVIII века, Музейный флигель, возведенный в 1826–1831 годах архитектором Джованни Лукини, а также территорию внутреннего двора.
Цветовая гамма фасада Главного здания Академии наук после реставрации (визуализация)
А на какой исторический период будут ориентироваться при реставрации?
Мы ориентируемся на возвращение достоверного облика с учетом первоначального замысла и тех изменений, которые стали частью комплекса в разные периоды его жизни. Например, в ходе научных исследований были подняты архивные материалы, в том числе исходные схемы окраски фасадов. Это позволит вернуть зданиям их исторический цвет.
Кто будет заниматься реставрацией?
Автором проекта выступило ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская „Вега“». Эта организация была выбрана по итогам конкурса, она имеет большой опыт работы с культурным наследием. Подрядчик пока не определен. Заказчиками выступают Российская академия наук и петербургское отделение РАН.
Что касается источников финансирования: наше отделение — федеральное бюджетное учреждение, поэтому оно будет осуществляться из федерального бюджета. А мы со своей стороны сделаем все, чтобы вернуть нашему дому на Университетской набережной величественный и достойный облик. Ведь это не просто архитектурный памятник. Здесь работали ученые, определившие лицо мировой науки, поэтому считаем своим долгом не только восстановить стены, но и вернуть этому месту высокое предназначение.
Здание Академии наук на Университетской набережной построили в 1780-х годах по заказу императрицы Екатерины II. Здесь работали ученые, располагались кабинеты, библиотека и залы заседаний. В советское время учреждение сохранило научную функцию, хотя его руководство переехало в Москву. Сейчас комплекс, который считают памятником архитектуры, занимает региональное отделение Российской академии наук.
Санкт-Петербургское отделение РАН, созданное в 2023 году, осуществляет научно-методическое руководство в отношении десятков организаций, работающих в области естественных, технических и гуманитарных наук. Оно координирует исследования, проводит экспертизу научных проектов и участвует в разработке государственных программ, а также отвечает за сохранение научных традиций, сложившихся в Петербурге еще с XVIII века. Сегодня это один из ключевых центров науки в России.
Парадную лестницу Главного здания украшает мозаика «Полтавская баталия», созданная в XVIII веке под руководством Михаила Ломоносова. Ее тоже отреставрируют?
Сам ученый подчеркивал, что мозаика, в отличие от масляной живописи, способна «через многие веки нимало красоты своея не утратить». И действительно, она сохранила глубину тона и прочность на протяжении почти трех столетий.
Мы рассматриваем «Полтавскую баталию» как неотъемлемую часть исторического декора, требующую самого бережного и профессионального подхода, поэтому в рамках реставрации предусмотрено ее сохранение.
Кто именно займется этой работой, пока говорить рано. Вероятно, это будут специалисты с опытом восстановления произведений ломоносовской эпохи. Мы осознаем всю меру ответственности, и наша задача — сделать все возможное, чтобы это уникальное полотно увидели будущие поколения.
«Полтавская баталия» — одно из ключевых произведений русского монументального искусства. Мозаику создали в 1762–1765 годах под руководством Михаила Ломоносова: он разработал уникальную рецептуру смальты и лично руководил набором, добиваясь исключительной художественной выразительности.
После смерти ученого произведение долгое время оставалось без должного внимания: его перемещали между хранилищами, оно подвергалось воздействию времени и среды. Лишь в конце XIX века художник-мозаичист Владимир Фролов провел масштабную работу по спасению полотна: перевел его на новое основание, а в 1925 году, к 200-летию Академии наук, перенес в здание на Университетской набережной, где оно находится и сегодня.
В годы Великой Отечественной войны «Полтавскую баталию» замуровали за кирпичной стеной, чтобы уберечь от разрушения, однако из-за особенностей материалов она пострадала, и в 1950-х годах была отреставрирована. Сегодня это охраняемый элемент культурного наследия в составе исторического комплекса Академии наук.
После реставрации на Университетской набережной появится научно-просветительский центр. Что это будет?
Это одно из ключевых и, пожалуй, самых вдохновляющих преобразований. Центр разместится в Музейном флигеле. Мы возвращаем этому зданию его исконное предназначение. Мало кто знает, но изначально здесь находились богатейшие коллекции Ботанического, Зоологического и Азиатского музеев, Минералогический кабинет, химическая лаборатория. А в 1950–1970-х годах в этих стенах работал Институт теоретической астрономии, где составляли каталоги малых планет.
Музейный флигель всегда был сердцем академической науки, и мы хотим, чтобы он вновь стал им, но уже как многофункциональное пространство общей площадью около 2300 квадратных метров и ядро формирующегося научного квартала на стрелке Васильевского острова. Здесь будут проходить лекции, выставки, презентации, конференции, встречи с учеными и популяризаторами науки, а также концерты для детей, молодежи и взрослой аудитории.
Тематически центр охватит три века истории отечественной науки — от первых экспедиций и основания Кунсткамеры до современных исследований. Мы планируем показать подлинные приборы, документы и вещи ученых, работавших в этих стенах. Особый акцент — на экспедициях Беринга, Лаптева и других путешественников, благодаря которым Россия прирастала новыми землями. Экспозиция будет интерактивной, с элементами мультимедиа, чтобы посетитель мог не только смотреть, но и взаимодействовать с наукой.
Что насчет анонсированного планетария? Где его разместят?
Это будет не классический планетарий, а цифровая инсталляция. Если конкретнее — современная версия Готторпского глобуса, которая, как нам кажется, станет настоящей изюминкой научно-просветительского центра в Музейном флигеле.
Для тех, кто не знаком с этим уникальным экспонатом Кунсткамеры, поясню: это первый в истории планетарий в виде земного шара, внутри которого наблюдали движение звезд. Мы подумали: почему бы не продолжить эту традицию, но уже на новом уровне?
С помощью мультимедийных технологий — например, VR — можно будет увидеть, как научные идеи оживают перед глазами, и погрузиться в историю астрономических открытий. Иными словами, не просто смотреть на ночное небо, а совершать виртуальные путешествия по галактике.
Однако подчеркну: пока это обсуждаемая концепция, и говорить о ее точном воплощении преждевременно. Нам бы хотелось, чтобы у посетителей была возможность не только узнать что-то новое, но и буквально «оказаться внутри» науки.
А как преобразится двор? Будут ли там гранитный «ковер» с эмблемой РАН и арт-объект «Солнечные часы» на месте выхода из бомбоубежища, как это было заявлено ранее?
Двор действительно станет совершенно другим — мы хотим превратить его в публичное пространство, открытое для горожан и гостей города. Асфальт заменим на гранитное мощение, более уместное для исторического комплекса. Также планируем озеленение, архитектурное освещение и создание комфортной среды для прогулок и проведения музыкальных концертов под открытым небом.
Что касается гранитного «ковра» с эмблемой РАН и арт-объекта «Солнечные часы», эти идеи действительно обсуждались. Их реализация будет зависеть от итоговых согласований. Пока мы сосредоточены на том, что зафиксировано в проекте, — прежде всего на общем благоустройстве. Нам очень хочется, чтобы двор стал не просто красивым, но и наполненным смыслами, связанными с наукой.
