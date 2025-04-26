В петербургской Академии наук откроют планетарий

«Готов эскизный проект, согласно которому в одной из башен знаменитого здания появится планетарий, а во внутреннем дворе - музей и летний музыкальный театр. Санкт-Петербургское отделение РАН должно стать ярким культурным центром Васильевского острова, местом, где наука будет взаимодействовать с искусством», — говорится в сообщении пресс-службы Академии наук.

Уточняется, что реконструкция исторического здания Академии наук на Университетской набережной, 5 станет масштабным проектом. Его бюджет предварительно оценен в 12-15 миллиардов рублей.

Ранее мы писали о том, что территорию бывшего СИЗО «Кресты» готовят к перепланировке для реконструкции. Застройщик планирует разместить там коммерческую недвижимость, в том числе гостиницу и общепит.