В петербургской Академии наук откроют планетарий

Его создадут в одной из башен здания, построенного Кваренги в 1783 году. Сам дом на Университетской набережной отреставрируют к 2030 году.
«Готов эскизный проект, согласно которому в одной из башен знаменитого здания появится планетарий, а во внутреннем дворе - музей и летний музыкальный театр. Санкт-Петербургское отделение РАН должно стать ярким культурным центром Васильевского острова, местом, где наука будет взаимодействовать с искусством», — говорится в сообщении пресс-службы Академии наук.
Уточняется, что реконструкция исторического здания Академии наук на Университетской набережной, 5 станет масштабным проектом. Его бюджет предварительно оценен в 12-15 миллиардов рублей.
Ранее мы писали о том, что территорию бывшего СИЗО «Кресты» готовят к перепланировке для реконструкции. Застройщик планирует разместить там коммерческую недвижимость, в том числе гостиницу и общепит.
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