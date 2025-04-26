18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

В петербургской Академии наук откроют планетарий

Его создадут в одной из башен здания, построенного Кваренги в 1783 году. Сам дом на Университетской набережной отреставрируют к 2030 году.

Synthetic Messiah / Shutterstock.com

«Готов эскизный проект, согласно которому в одной из башен знаменитого здания появится планетарий, а во внутреннем дворе - музей и летний музыкальный театр. Санкт-Петербургское отделение РАН должно стать ярким культурным центром Васильевского острова, местом, где наука будет взаимодействовать с искусством», — говорится в сообщении пресс-службы Академии наук.

Уточняется, что реконструкция исторического здания Академии наук на Университетской набережной, 5 станет масштабным проектом. Его бюджет предварительно оценен в 12-15 миллиардов рублей.

Ранее мы писали о том, что территорию бывшего СИЗО «Кресты» готовят к перепланировке для реконструкции. Застройщик планирует разместить там коммерческую недвижимость, в том числе гостиницу и общепит.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: