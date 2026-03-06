Реконструкция флигеля, переезд в новое здание, собственный «флот» и возвращение «уродцев» их «папе»: директор Кунсткамеры — о будущем музея

В Эрмитаж идут, чтобы увидеть масштабное собрание западноевропейского искусства, в Русский музей — отечественного. Это не меняется на протяжении многих лет. Зачем идти в Кунсткамеру в 2026 году?

Кунсткамеру задумывали как хранилище диковин, а у диковины есть одно качество: она порождает вопрос, который предполагает ответ. Так рождается наука, и наш музей не напрасно называется колыбелью науки. Во времена основания Кунсткамеры считалось, что человек способен охватить своим разумом Вселенную. Этот амбициозный стиль мышления в духе Декарта мы транслируем и сегодня. Кунсткамера — это весь мир в одном музее.

В масштабах России — это музей о человеке и его месте в стране и мире. А еще — летопись самопознания России. С опорой на Кунсткамеру и Академию наук страна вступила на путь познания самой себя. А проложили этот путь люди, которые работали здесь и совершали длительные экспедиции по всей империи.