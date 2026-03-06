Реконструкция флигеля, переезд в новое здание, собственный «флот» и возвращение «уродцев» их «папе»: директор Кунсткамеры — о будущем музея

Пока посетители стоят в очередях на выставки-блокбастеры в Эрмитаже и Русском музее, Кунсткамера тихо готовится к крупнейшей реконструкции за последние 100 лет и переезду в научно-хранительский центр на севере Петербурга. Как обновится старейший музей страны, что ждет посетителей в новом филиале и что смотреть в Имперском зале вместо «уродцев» — читайте (в первом за 7 лет!) большом интервью директора Кунсткамеры Андрея Головнёва.
Директор Кунсткамеры Андрей Головнёв в обновленном зале «Экспедиции», посвященном исследованиям русских мореплавателей и путешественников
В Эрмитаж идут, чтобы увидеть масштабное собрание западноевропейского искусства, в Русский музей — отечественного. Это не меняется на протяжении многих лет. Зачем идти в Кунсткамеру в 2026 году?
Кунсткамеру задумывали как хранилище диковин, а у диковины есть одно качество: она порождает вопрос, который предполагает ответ. Так рождается наука, и наш музей не напрасно называется колыбелью науки. Во времена основания Кунсткамеры считалось, что человек способен охватить своим разумом Вселенную. Этот амбициозный стиль мышления в духе Декарта мы транслируем и сегодня. Кунсткамера — это весь мир в одном музее.
В масштабах России — это музей о человеке и его месте в стране и мире. А еще — летопись самопознания России. С опорой на Кунсткамеру и Академию наук страна вступила на путь познания самой себя. А проложили этот путь люди, которые работали здесь и совершали длительные экспедиции по всей империи.
Дайте практичную рекомендацию: что смотреть в музее петербуржцу и туристу?
В первую очередь — Готторпский глобус с картой галактики внутри и картой земли снаружи. Петр I получил его в качестве дипломатического дара от голштинского герцогства в ходе Северной войны.
Это чудо науки и техники XVIII века и первый экспонат музея: как по значимости, так и с точки зрения истории создания коллекции. Глобус прибыл в 1713 году, а в 1714-м впервые упомянута Кунсткамера. Его величество также побудил построить здание на Университетской набережной как дворец знаний или храм наук (для баночек и гербариев достаточно и кладовки).
До прибытия в Россию глобус несколько лет катался по Европе. В самом Петербурге он сменил несколько адресов — например, некоторое время стоял на Марсовом поле (тогда — Большом Лугу). В Кунсткамере ему отвели особое место — в основании башни. Если присмотреться, ротонда в этой части выстроена так, чтобы его было видно со всех сторон. Однако в итоге он оказался не на первом, а на пятом этаже — на вершине башни, где и стоит по сей день.
Турбулентная судьба глобуса во многом связана и с тем, что он — не только про астрономию и географию. Это символ слияния династий Гольштейн-Готторп-Романовых, так что можно смело сказать, что его история — это зеркало истории императорской фамилии в России.
В прошлом году после обновления в башне Кунсткамеры открылся Астрономический зал. Что это за пространство и чем еще оно может заинтересовать посетителей?
Башня Кунсткамеры — первая обсерватория России. Для этих целей ее построил, а вернее достроил французский академик Делиль. В ней же он выполнил первые измерения империи, вычислив нулевой меридиан и нулевое время. Мы реконструировали рабочий кабинет астронома. Внутри этого пространства можно почувствовать атмосферу петровского времени и даже постоять на том самом нулевом меридиане. Это завораживает и вызывает чувство сопричастности к научным исследованиям той эпохи.
Глобус — центральный экспонат первой обсерватории России. Мы особенно выделили его дверцу с голштинским гербом — единственную часть, которая уцелела после пожара 1747 года. Для нас она очень важна, потому что позволяет увидеть оригинальный цвет этого экспоната.
В петровские времена дверца служила входом в галактику — она вела в планетарий, который находился внутри глобуса. Специальные механизмы приводили его в движение, и венценосные особы могли наблюдать за перемещением небесных тел. Это уникальный опыт, сравнимый с полетом на космическом корабле.
Сегодня попасть внутрь глобуса не получится из-за ветхости конструкции, но мы вывели проекцию звездного неба на потолок музея. Теперь посетители могут наблюдать ту же картину, что и монархи XVIII века. Возможно, это не последнее обновление глобуса: мы также думаем о его виртуальном воспроизведении и даже о физическом копировании, чтобы он вновь стал аттракционом.
Долгое время визитной карточкой Кунсткамеры, наряду с глобусом, была коллекция Фредерика Рюйша. В 2022 году большую ее часть убрали в запасники. У некоторых посетителей это вызвало разочарование. Как вы к этому относитесь?
Стойко. Мы уважаем чужое мнение, но убеждены: чтобы впечатлиться анатомическими аномалиями не нужен целый зал консервов. Достаточно пяти десятков лучших экспонатов — как раз столько их представлено в новой экспозиции.
Произошла оптимизация, если угодно, кастинг уродов. Еще мы вернули их «папе» — доктору Фредерику Рюйшу, для которого создали специальный кабинет в основании башни. Там, где в прошлых десятилетиях и размещались анатомические аномалии. Теперь это своего рода портал в Амстердам трехсотлетней давности.
Фредерик Рюйш представлен уже не как эксгуматор или потрошитель, а как философ бессмертия. Экзистенциальный страх смерти он преодолевал тем, что изображал ее красивой. Это центральная идея обновленного пространства. Да, мы оставили лишь часть коллекции, но эстетизировали ее и придали ей тот облик, за который нас поблагодарил бы сам Фредерик Рюйш.
Слева на фото — флигель по Таможенному переулку. После реконструкции в нем откроется кинозал, где будут показывать фильмы о народах России (и не только!)
Какие еще залы Кунсткамеры обновят в ближайшее время?
В этом году нам предстоит грандиозная реконструкция флигеля по Таможенному переулку — то есть по сути половины музея! Это настоящий долгострой — его ремонтируют с прошлого века. После обновления в нем откроются залы, в которых посетителей ждут три открытия: как произошел человек, какие народы живут на планете и как родилась наука в России. То есть сначала вы произойдете, затем совершите кругосветку, а после этого еще раз удивитесь, как многообразен мир. Мы также планируем открыть в этом корпусе кинозал для проведения нашего фирменного кинофестиваля.
Последние годы Эрмитаж и Русский музей часто экспериментируют с новыми форматами и способами привлечения публики. Так, их выставки-блокбастеры становятся заметными событиями Петербурга и бьют рекорды посещаемости. Возможно ли организовать нечто подобное в Кунсткамере? А главное — нужно ли это музею?
Почему нет? У нас уже есть свой «блокбастер» — постоянная экспозиция о рождении национальной идеи в Имперском зале. Просто она пока не набрала обороты: Кунсткамере все-таки больше 300 лет, поэтому мы движемся в этом направлении основательно и без спешки.
Что мы называем национальной идеей? Многонародность. Эта мысль часто артикулируется, поэтому не воспринимается как исключительная, но живет с нами постоянно. А рождалась она здесь, в Кунсткамере и Академии наук.
В XVIII веке экспедиции Академии наук привезли в музей карты, костюмы и изображения жителей разных регионов страны — так появилась этнография, самая российская из наук. Тогда возникла мода на народы, которая, в свою очередь, вылилась в знаменитое шествие народов при дворе Анны Иоанновны. А как мы помним, из царских потех рождаются государственные стратегии.
Новый филиал Кунсткамеры в ожидании первых посетителей
В прошлом году завершилось строительство научно-хранительского центра Кунсткамеры в Приморском районе Петербурга. Для чего он нужен и когда музей отпразднует новоселье?
Я надеюсь, что передача ключей не за горами. Строительство уже завершено, но остаются недоработки, которые пока не позволяют ввести здание в эксплуатацию. Примерно к середине года их устранят, после чего предстоят непростой переезд, обустройство помещений для хранений и научных лабораторий, а также создание новых экспозиций.
Там мы дадим волю фантазии и вернемся к моменту, когда Кунсткамера была экспериментальной лабораторией. У нас уже есть идеи — например, мы запланировали интерактивную выставку, посвященную путешествиям по Северному морскому пути. К нам уже едут лодки — это будет флот Кунсткамеры или, если угодно, флот мира.
А что с транспортной доступностью нового филиала? Как туда добираться петербуржцам и туристам?
Это спальный район, его нужно осваивать совместно с соседями, руководством района и города. С парковками на территории музейного комплекса все хорошо, а вот логистику общественного транспорта предстоит наладить при участии профильных комитетов. Сейчас добираться туда удобнее на личном автомобиле.
Еще нам необходима автобусная остановка. Мы уже подали заявки, ждем результатов рассмотрения. Рассчитываем, что решим эту проблему уже в этом году. Также планируем запустить служебный шаттл для сотрудников по маршруту «Старая Кунсткамера — Новая Кунсткамера».
Именно эту картинку наблюдали монархи XVIII века внутри Готторпского глобуса!
Каким вы видите музей будущего — скажем, через 15-20? Что в нем должно остаться из Кунсткамеры прошлого?
В Кунсткамере прошлого царит культ подлинника — это музей, где все настоящее. Кунсткамера будущего возьмет его за основу и дополнит современными средствами подачи материала.
Когда мы создавали проекцию вращения галактики над Готторпским глобусом, я попросил дизайнеров, чтобы это вращение не имело ни начала, ни конца, то есть символизировало бесконечность. Музей уже в возрасте библейских патриархов — ему больше 300 лет. Впереди — только вечность.
