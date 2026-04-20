Реконструкцией Конюшенного ведомства займется компания, которая восстанавливала Пробирную палату на Грибоедова

«Мажор групп» в Петербурге известна как исполнитель работ по восстановлению Пробирной палаты на набережной канала Грибоедова, 51Б, где в феврале этого года открылся спорткомплекс. Тогда специалистам компании удалось сохранить исторический фасад здания по Казанской улице. Полностью работы заняли 18 месяцев. Как писала «Фонтанка» меценатом проекта выступил миллиардер и девелопер Год Нисанов, владеющий компанией «Киевская площадь». Ее, как пишет «Деловой Петербург», связывают с ООО «Ведомство», которое и выступает арендатором Конюшенного ведомства по программе «Рубль за метр». В пресс-службе «Киевская площадь» отрицают связь Нисанова с проектом, сообщал в ноябре 2022 года «РБК».

При этом весной 2021 года председатель совета директоров «Киевская площадь» направил письмо губернатору Александру Беглову, в котором заявил, что компания намерена поучаствовать в реконструкции Конюшенного ведомства под современного использование. В письме главе городу Нисанов назвал «целесообразным» вариант с арендой исторических помещений на 49 лет по ставке 1 рубль за 1 квадратный метр.

КГИОП одобрил проект реставрации Конюшенного ведомства 9 апреля. Около 60% площади Конюшенного ведомства отдадут под общественные зоны, а остальное займут гастрономические пространства.