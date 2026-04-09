В Конюшенном ведомстве разместят кафе и рестораны. Реставрацию уже одобрили власти!

Проект реставрации Конюшенного ведомства подготовило архитектурное бюро «Студия 44» под руководством Никиты Явейн. По его данным, в постройку проинвестируют около 6 млрд рублей. Работы по сохранению комплекса ведут за счет компании «Ведомство».

В комплексе восстановят два дворовых флигеля в прежних размерах, обустроят центральный открытый двор — он станет главным местом для отдыха. В западном крыле появится гастрономическая зона, работающая круглый год, а также откроются выставочные залы, в том числе в исторических интерьерах квартиры барона Карла Маннергейма.

Специалисты укрепят чугунные колонны, сохранят и покажут посетителям старинные деревянные фермы, восстановят скульптуру коня на шаре над северным павильоном. Также приведут в порядок фасады и крышу церкви Спаса Нерукотворного Образа.

Попасть в комплекс можно будет через пять исторических павильонов. Проходы появятся: от набережной Мойки к Конюшенной площади и от Конюшенного переулка к Театральному и Мало-Конюшенному мостам, отмечают авторы проекта.

Проект реставрации постройки XVIII века утвердили весной прошлого года. В октябре компания «Ведомство» в кассационной инстанции смогла добиться переноса срока окончания реставрации с 2029 на 2031 год.​

Конюшенное ведомство — один из старейших архитектурных комплексов в центре Петербурга. Он расположен рядом с Конюшенной площадью и набережной Мойки. Его возвели в 1720-х по проекту Николая Гербеля. Позже ансамбль не раз перестраивали — так, 1817–1823 годах здания обновил архитектор Василий Стасов. Комплексу присвоили статус памятника федерального значения в 2001 году.