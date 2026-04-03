В Петербурге передвинут еще пять зданий (что? да!). Станет ли это практикой? Спросили у первопроходцев

В Смольном анонсировали перенос сразу пяти исторических зданий Фарфоровского поста ради строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Для города это не первый кейс: девелопер City Solutions (лауреат премии «Петербург будущего — 2026»!) уже перемещал Воспитательный дом начала XX века, спасая его от сноса и освобождая место под новую застройку. Собака.ru публикует колонку гендиректора компании Василия Тимофеева, который рассуждает о сложностях таких проектов и перспективах переноса памятников архитектуры в Петербурге.

Воспитательный дом 1913 года постройки, который передвинули на 52 метра. Его реставрация завершится к концу 2026 года
Неудивительно, что запрос на перенос исторических зданий возник именно сейчас. Петербург почти не сталкивался с проблемами реновации, характерными для средневековых городов с узкими извилистыми улицами, неудобными для современной жизни. Для многих столиц Европы такие вызовы стали реальностью еще XIX веке. Тогда радикально перестроили Париж — в нем появились широкие проспекты, созданные при бароне Османе, а в Барселоне частично снесли старую застройку и сформировали район Эшампле. Петербург же с самого начала строился по генеральному плану. 

Сегодня подход изменился: снос исторических зданий больше не считается нормой. Вместо этого появилась возможность сохранять их, перемещая на новые места. Это важный шаг вперед. Развитие технологии позволяет вводить в оборот локации, которые раньше были недоступны или экономически нецелесообразны для освоения. Так произошло в случае с Воспитательным домом, где сейчас достраивается жилой комплекс «Министр». Однако реализация таких проектов в условиях сложившейся застройки часто упирается в финансовые ограничения.

В связи с этим в массовую практику такие перемещения, скорее всего, не войдут — речь может идти максимум о нескольких в год. К тому же, не все исторические здания подлежат переносу: это зависит от их технического состояния и габаритов. Перемещать очень большие объекты слишком затратно и в ряде случаев невозможно — так же, как и ветхие. Кроме того, существуют другие подходы — например, разрезка на блоки с последующим переносом на новое место, как это делают за рубежом.

По мере накопления опыта разного рода риски будут снижаться, но говорить о том, что технология заметно подешевеет, вряд ли стоит: ресурсов для этого нет. В перспективе ее распространение будет зависеть либо от роста цен на недвижимость, либо от необходимости реализации крупных проектов. В конечном итоге перенос исторических зданий будет оправдан прежде всего там, где важно сохранить городскую среду с учетом общественного мнения.

КГИОП одобрил проект перемещения исторических зданий Фарфоровского поста ради строительства ВСМ в марте этого года. Все они находятся на территории, где будут проложены железнодорожные пути. Первоначально планировалось, что эти дома расселят и демонтируют, но затем часть из них признали памятниками архитектуры регионального значения, а это значит — теперь снос запрещен. Стоимость переноса может составлять от 70 млн рублей за дом. При этом итоговые затраты будут зависеть от объема и состояния строений.

Что касается переноса исторических зданий Фарфоровского поста — он будет отличаться от нашего кейса по ряду причин. Его планируют выполнить в один прием — без поворота траектории движения дома, как у это было нас. У инженеров не будет необходимости накатываться на существующий паркинг, то есть нет обязательного наката на фундамент. Если не учитывать сопутствующие сложности — перемещение инженерных сетей, восстановление благоустройства и инфраструктуры, — и говорить только о самом переносе, то он, по нашей оценке, будет проще. 

В случае с ВСМ перемещение исторических зданий Фарфоровского поста, вероятно, окажется более простым решением, чем изменение траектории железнодорожных путей. Это тот случай, когда перенос может стать единственным способом вписать инфраструктурный объект в существующую застройку.

