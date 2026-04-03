В Петербурге передвинут еще пять зданий (что? да!). Станет ли это практикой? Спросили у первопроходцев

Неудивительно, что запрос на перенос исторических зданий возник именно сейчас. Петербург почти не сталкивался с проблемами реновации, характерными для средневековых городов с узкими извилистыми улицами, неудобными для современной жизни. Для многих столиц Европы такие вызовы стали реальностью еще XIX веке. Тогда радикально перестроили Париж — в нем появились широкие проспекты, созданные при бароне Османе, а в Барселоне частично снесли старую застройку и сформировали район Эшампле. Петербург же с самого начала строился по генеральному плану.

Сегодня подход изменился: снос исторических зданий больше не считается нормой. Вместо этого появилась возможность сохранять их, перемещая на новые места. Это важный шаг вперед. Развитие технологии позволяет вводить в оборот локации, которые раньше были недоступны или экономически нецелесообразны для освоения. Так произошло в случае с Воспитательным домом, где сейчас достраивается жилой комплекс «Министр». Однако реализация таких проектов в условиях сложившейся застройки часто упирается в финансовые ограничения.