Еще пять домов в Петербурге передвинут. Это нужно для строительства ВСМ

До этого в городе так делали всего раз.

Shutterstock.com

Проект по перемещению исторических зданий Фарфоровского поста ради строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) одобрил Комитет по охране памятников (КГИОП). Сейчас заключение проходит антикоррупционную экспертизу.

Первоначально планировалось, что дома расселят и демонтируют, но затем часть из них признали памятниками регионального значения. По этой причине их нельзя сносить, а можно лишь переместить, сохранив исторический облик.

Все указанные в документе здания находятся на территории, по которой, согласно проекту ВСМ, должны пройти основные железнодорожные пути. В эту зону входят дома по адресам: Фарфоровский пост, 40А, 44А, 48А, 54А, а также вокзал, который находится на восточной стороне от железнодорожных путей (участок ж. д. Обводный кан. — ул. Грибакиных, литера ДЯ). Здания под номерами 46 и 52 не входят в зону производства работ.

С помощью домкрата здания перенесут следующим образом:

  • № 40 сдвинут на 14,09 метра в юго-западном направлении от ж/д путей,
  • №44 — на 14,1 метра в юго-западном направлении от ж/д путей,
  • №48 — на 14,2 метра в юго-западном направлении от ж/д путей,
  • №54 — на 14,36 метра в юго-западном и на 20,30 метра в юго-восточном направлении от ж/д путей,
  • здание станции — на 22,65 метра в северо-восточном направлении от ж/д путей.

Стоимость переноса исторических зданий Фарфоровского поста может составлять от 70 млн рублей за постройку. При этом итоговые затраты определит объем и состоянием строений.

Первый дом в Петербурге перенес лауреат премии «Петербург будущего-2026» — строительная компания City Solutions — в 2023 году. Им стало здание Императорского Воспитательного дома. После переноса в доме начались работы по реставрации, которые планируют закончить в этом году.

