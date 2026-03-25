Дом Радио оформил собственный товарный знак

Товарный знак «Дом Радио» в Роспатенте зарегистрировал банк ВТБ, который занимается реставрацией здания на Итальянской улице, 27, сообщила «Фонтанка». Информацию Собака.ru также подтвердили в пресс-службе компании.

Под зарегистрированным именем в 2027 году в здании заработает центр искусства, где будут проходить концерты, лекции, мастер-классы, выставки, открытые уроки, а также творческие резиденции и лаборатории для художников и композиторов. Помимо экскурсий, посетителям также предложат сувенирную продукцию. В историческом доме также появятся кафе и ресторан.

Здание, построенное в начале XX века для Благородного собрания по проекту семейства архитекторов Косяковых, закрыто на масштабную реставрацию с апреля 2024 года. ВТБ занимается проектом в рамках программы «Культурная страна»: задача — не только вернуть дому облик бывшей резиденции органа дворянского самоуправления, но дополнить его современными функциями.

За первый год реставрации специалисты выполнили расчистку поздних наслоений, укрепили конструкции здания, запустили обновление инженерных систем, а реставраторы на 90% завершили расчистку лепных элементов от поздних наслоений и загрязнений.

Сама культурная институция Дома Радио на время капитального ремонта переселилась в здание на Невском, 62. Там по-прежнему проходят выставки, лекции, кинопоказы, встречи и концерты. Ранее планировалось, что в свое здание Дом радио вернется в этом году.

