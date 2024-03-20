Камерное кафе и новый ресторан, множество залов-трансформеров, фонотека, лекторий и значительно улучшенная звукозаписывающая функция здания — кратко пересказываем интервью руководителя АРМ2 ООО «НИиПИ Спецреставрация» «Фонтанке». Важно: все работы будут проводить локально и аккуратно — с сохранением исторического материала.
По словам Марии Шапенко, на первом этапе специалисты проведут «демонтаж всего, что не представляет ценности» — по словам , после советской реконструкции «много всего происходило», а также «есть вещи, которые пришли в физический износ, как минимум это сети». Далее возведут новые перегородки, местами переделают полы для усиления звукоизоляции, крышу — она давно не ремонтировалась и течет. «Косяковский» железобетон здания усилят металлом, фасады отреставрируют поочередно: сначала дворовые, затем лицевые. На первом этаже раскроют исторические оконные проемы: есть подтверждающая иконография, что в советское время несколько проемов были сильно уменьшены.
Проект предусматривает несколько новых лекториев, оснащенных проекторами и колонками. Также обустроят фонотеки, где можно будет слушать музыку, гостиные для встреч и общения. В Доме Радио появятся залы-транформеры (обещают много!): практически каждый большой зал сможет превращаться в помещение для чего-то другого. «Например, есть танцевальный зал, в нем могут идти представления. Под конкретные задачи можно убрать конструкции — почти вся мебель и покрытие полов трансформируемые. Это сделано специально для того, чтобы у Дома радио не было ограничений в использовании площадки. Ребята очень творческие, если вы следите за ними, у них каждый месяц какое-то новое мероприятие, новая идея возникает», — говорит Шапенко.
Предусмотрено также камерное кафе на уровне первого этажа — это будет пространство со входом с улицы, где можно будет «взять кофе, что-то перекусить». Небольшой ресторан появится и на верхних этажах — в помещении, которое сейчас не используется. Отдельные зоны отдадут под продажу мерча и небольшой музей, посвященный Дому Радио.
Звукозаписывающая функция у Дома Радио сохранится — и даже будет «значительно улучшена». «Сегодня со звуком есть проблема: когда мы находимся в разных помещениях Дома радио, мы друг друга слышим. Это связано с тем, что между конструкциями очень много пустот — фальшсводы, вентиляционные каналы. Они проводят звук. Наши акустики делали замеры, проводили очень много разных аналитических схем, как можно все эти шумы ограничить в пределах помещения. Там, где теперь планируется звукозаписывающая функция, помещения дополнительно изолируются. Мы используем принцип «коробка в коробочке», в этих помещениях плавающий пол, перегородки, которые не соприкасаются с наружными стенами. У нас все будет отделано звукоизолирующими панелями на специальных крепежах, которые не распространяют звук, а гасят», — отмечает архитектор.
О реставрации Дома Радио:
Мы себе ставили задачу отталкиваться от особенностей объекта: что ему органично, а что нарушит исторический вид. У нас довольно большая работа по основным студиям, где проводят концерты и мероприятия. Там запланирован максимальный функционал, который сегодня возможен на современных площадках: системы звукового сопровождения, правильная акустика, экраны прямой и обратной проекции. Будет всё, чем оснащены современные концертные площадки и что не противоречит предметам охраны. В некоторых помещениях будут подвешены рампы с осветительным оборудованием, колонки. Все это максимально технологично, в виде лебёдки, оборудование сможет подниматься, опускаться. Мы все, и Дом радио, и ВТБ, по заказу которого реализуется проект, и наши коллеги-архитекторы сошлись в том, что очень важно сохранить в этом здании дух времени, его идентичность. И что это здание заслуживает очень тонкого, аккуратного подхода.
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