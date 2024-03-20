Мария Шапченко

О реставрации Дома Радио:

Мы себе ставили задачу отталкиваться от особенностей объекта: что ему органично, а что нарушит исторический вид. У нас довольно большая работа по основным студиям, где проводят концерты и мероприятия. Там запланирован максимальный функционал, который сегодня возможен на современных площадках: системы звукового сопровождения, правильная акустика, экраны прямой и обратной проекции. Будет всё, чем оснащены современные концертные площадки и что не противоречит предметам охраны. В некоторых помещениях будут подвешены рампы с осветительным оборудованием, колонки. Все это максимально технологично, в виде лебёдки, оборудование сможет подниматься, опускаться. Мы все, и Дом радио, и ВТБ, по заказу которого реализуется проект, и наши коллеги-архитекторы сошлись в том, что очень важно сохранить в этом здании дух времени, его идентичность. И что это здание заслуживает очень тонкого, аккуратного подхода.