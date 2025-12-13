Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Более 40 исторических зданий в Петербурге восстановят к 2030 году

Власти Петербурга сформировали адресную программу реставрации объектов культурного наследия: до 2030 года в городе планируют привести в порядок более 40 домов-памятников, часть из которых уже находится в работе.

Фото: КГИОП

Реставрационные работы будет курировать Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, в программу восстановления многоквартирных домов-памятников всего вошли 255 адресов. Более 30 зданий уже отреставрированы, еще около 50 находятся в работе.

«Работы разделены между жилищным комитетом и комитетом по охране памятников. В перспективной адресной программе ГАТИ есть более 40 объектов-памятников, работы по которым планирует провести КГИОП до 2030 года. Например, дом и мастерская Фроловых на Большом пр. В.О., 64, дом Л.Е. Кенига на 4-й линии В.О., 5, и другие», — рассказали в пресс-службе ГАТИ.

Фонд капитального ремонта включил в программу свыше 800 видов работ в многоквартирных домах. В этом году реставрация проводится на пяти объектах культурного наследия, а за последние 11 лет в городе отремонтировали почти 400 таких зданий.

Ранее мы рассказывали, что два фасада корпусов Апраксина двора отреставрируют к 2027 году.

