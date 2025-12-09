Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Реставрации

Два фасада корпусов Апраксина двора отреставрируют к 2027 году

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга выдала ордер для проведения работ по сохранению корпусов зданий № 37 и 38 по Садовой улице, дом 28-30. Проект приспособления зданий уже согласовали в комитете по инвестициям.

Как сообщили в пресс-службе ГАТИ, ордер для проведения работ по приспособлению к современному использованию выдали частному инвестору. Документ также распространяется на территорию Яблочной площади: ее будут использовать во время стройки, а затем благоустроят.

Проект уже согласовали в комитете по инвестициям. Одним из главных элементов будет восстановление крытого прохода — пассажа между корпусами, который перекроют стеклянной кровлей-фонарем. Также планируется вернуть на фасады утраченные металлические навесы на чугунных колоннах. Окончание работ запланировано на июнь 2027 года.

Как стало известно в конце ноября 2025 года, два корпуса Апраксина двора превратят в торговый комплекс. Согласовали проект приспособления двух корпусов Апраксина двора. Фасады будущего торгового комплекса восстановят с учетом исторического архитектурного облика. В том числе воссоздадут пространство пассажа — прохода между корпусами под стеклянной кровлей-фонарем — и металлические навесы на чугунных колоннах по фасадам.

Ранее стало известно, что два корпуса Апраксина двора планируют приспособить под непродовольственную торговлю. Также в планах соединить два корпуса галереей с атриумом и восстановить витражи на боковых фасадах, наружную галерею на уровне первого этажа.

