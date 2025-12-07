В кладке ворот Выборгского замка нашли следы средневекового собора

Археологи из Петербурга выявили в конструкции Фридрихсгамских ворот Выборгского замка фрагменты, которые, по их оценке, относятся к средневековому францисканскому собору, разобранному в XVIII веке. Об этих находках рассказал директор Музея-заповедника «Парк Монрепо» и научный сотрудник ЦСА ИИМК РАН Александр Смирнов в интервью, опубликованном 3 декабря в сообществе «АрхеоКод» во «ВКонтакте».

Исследователи отмечают, что внутри кладки ворот сохранилось много кирпичей ручной формовки, использованных повторно. По мнению специалистов, эти элементы могли принадлежать францисканскому храму. Монастырь ордена возник во второй половине XIV века, а после Реформации его имущество перешло к государству. Середины XVI века здания постепенно перестраивали под оборонительные нужды, что привело к частичному разбору комплекса.

Собор просуществовал до пожара 1738 года, после которого он не был восстановлен. До настоящего времени известно лишь одно его изображение — на плане архитектора А. Стренга. Фридрихсгамские ворота, построенные в 1730-х, могут содержать встроенные элементы первоначального здания.

Специалисты ЦСА считают, что найденные материалы дают возможность провести масштабное исследование. Сравнение кирпичей и деталей ворот с сохранившимися подземными фрагментами собора позволит подготовить научно обоснованную реконструкцию храма. Археологи подчеркивают необходимость возобновления раскопок на месте фундамента монастыря, чтобы получить данные для цифровой модели и уточнить архитектуру средневекового памятника Выборга.

