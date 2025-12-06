В Выборге нашли колесцовый замок пистолета XVII века

Сообщается, что подобные замки в свое время считались передовыми, ценились за надежность и использовались на дорогостоящем оружии.

«Артефакт передали на изучение реставраторам Выборгского замка. Специалисты очистят ее, точно определят тип оружия и уточнят возраст», — прокомментировал вице-губернатор Ленобласти Владимир Цой.

Вице-губернатор подчеркнул, что эта находка позволит «глубже изучить военное прошлое Выборга».

Ранее, в начале ноября, во время земляных работ в Выборге рабочие обнаружили старинный кинжал. Артефакт нашли при укреплении эскарпа на Северном валу на глубине около метра. По предварительной оценке, кинжал относится к XIX веку.

В конце ноября мы рассказывали, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга археологи выявили остатки шведского водопровода XVII века, сообщили в Центре спасательной археологии Института истории материальной культуры Российской академии наук. Объект обнаружили у Малоохтинского моста, рядом со Свердловской набережной. Раскопки проходят на территории бывшего шведского города Ниен, существовавшего на реке Охте с 1611 года до основания Петербурга. Специалисты извлекли около 80 метров труб, которые использовались в шведской системе водоотведения.