Частично обрушившийся дом на Большой Зелениной планируют заново заселить в 2026 году

Работы по восстановлению контура здания на Большой Зелениной, 1, планируют закончить к концу 2025 года. Остальные необходимые работы завершат к первому кварталу 2026 года, а во втором — собственникам разрешат вернуться в свои квартиры.

Собака.ru / Константин Крылов

Как рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» вице-губернатор Евгений Разумишкин, сначала будут восстанавливать контур здания, проверят его состояние, а после этого займутся подключением всех систем.

Сейчас одна из жительниц этого дома пожаловалась, что, когда заглянула в дом, увидела лопнувшие трубы. Она опасается, если сейчас не решить этот вопрос, то к моменту завершения восстановления здания эта проблема может заново всплыть.

«[Лопнувшие батареи — ] это возможно. Я на адресе был летом. Мы смотрели в том числе по подготовке к отопительному сезону. Задача простая: дом должен быть подключен. Он сейчас практически на завершающей стадии ремонта. У меня скоро контрольный выезд», — ответил Разумишкин.

Чиновник также добавил, что работы идут по графику, и в 2026 году в первом квартале «мы можем полностью все завершить». Разумишкин также отметил, что вернуться собственники жилья смогут во втором квартале 2026 года, «если не будет никаких форс-мажорных обстоятельств».

Год назад в Петербурге обрушился исторический дом! Его обещали восстановить! Какова его судьба? Где жители?

