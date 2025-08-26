Год назад в Петербурге обрушился исторический дом! Его обещали восстановить! Какова его судьба? Где жители?

В августе 2024 года произошло обрушение в историческом доме на углу Большой Зелениной улицы и Малого проспекта Петроградской стороны. Жителям аварийной постройки пришлось эвакуироваться, а обитателям соседних домов — мириться с перекрытиями улиц и ограничениями проезда. Как обстоят дела год спустя? Ждать ли восстановления дома? Или его все же снесут? И вообще бывают ли кейсы, когда дом восстанавливают после обрушения? Рассказываем в материале Собака.ru.
Ночь с 3 на 4 августа 2024 года — в квартирах углового дома 1/44 по Большой Зелениной улице начали идти трещины по стенам и потолку. Жителей спешно эвакуировали и разместили сначала в соседней школе, а потом — в близлежащем социальном центре. Весь квартал оцепили сотрудники МЧС, а власти поспешили сообщить, что угрозы обрушения исторического здания нет.
Далее СМИ фактически в прямом эфире наблюдали за тем, как дом 1902 года постройки начал складываться внутрь себя. Это было уже второе обрушение в дореволюционном петербургском здании за восемь месяцев (а через несколько дней произошло еще и третье, что всерьез заставило говорить о перспективах сохранения старого фонда в городе).
Спустя несколько месяцев, в декабре 2024 года, стало известно, что пустующий дом с провалившимися конструкциями признали частично аварийным. Тогда же руководство Петроградского района анонсировало, что здание будет восстановлено.
Впрочем пока пейзаж на месте обрушения не претерпел существенных изменений. В августе 2025-го, спустя год после обрушения, улицу Большая Зеленина перегораживает строительный забор, перед которым угрожающе возвышается дорожный знак «Опасность».
Общий износ — 28,71%
Громкое во всех смыслах этого слова обрушение стало важным событием для города (и в особенности для жителей Петроградской стороны), но для жителей самого углового дома по Большой Зелениной оно не явилось неожиданностью. Как писало издание «Фонтанка», еще в 2005 году по заказу районного ГУЖА (Государственное учреждение жилищного агентства) была проведена экспертиза состояния здания. В ее заключении говорилось, что по техническому состоянию и общему физическому и моральному износу здание требует проведения комплексной реконструкции с полной заменой перекрытий и перекладкой аварийных участков стен.
Коллективное письмо жителей дома 1/44 по Большой Зеленина (2003 год)
Копия есть в распоряжении редакции:
Наш дом постройки 1902 года ни разу не был на капремонте. В данный момент [он] находится в аварийном состоянии. С 1960 года по 1990 год не раз говорилось, что дом пойдет под расселение. Но с тех пор ничего не изменилось и не предпринималось. Во всем доме рухнули потолки, сильные протечки.
В 2007 году здание планировалось расселять, но этим планам так и не суждено было сбыться. По крайней мере с конца 2010-х жильцы дома пытались привлечь внимание общества к состоянию дома, даже создали группу «ВКонтакте» и активно рассказывали о своих проблемах в СМИ. В итоге, в 2019 году аварийными были признаны некоторые элементы конструкции здания.
При этом в паспорте дома на ГИС ЖКХ до сих пор можно встретить противоречивую запись — с одной стороны состояние дома оценивается как ветхое «ветхое», с другой — в графе «общий износ здания» значится 28,71% (по состоянию на 2021 год — более поздней информации в системе нет).
Собственно прошлогоднее обрушение произошло как раз во время капремонта. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения, обвинение предъявили руководителю ООО «Стройпроект» (по данным Rusprofile компания по-прежнему работает) Александру Костылеву. По мнению следователей, Костылев привлек к работам по ремонту исторического здания неквалифицированных рабочих — предприниматель вину полностью признал и пообещал «приложить все усилия, чтобы устранить последствия обрушения».
«Мы стремимся к этой дате»
Как сообщила редакции Собака.ru в администрации Петроградского района, жильцы дома 1/44 «в настоящее время проживают в жилых помещениях специализированного жилищного фонда Санкт-Петербурга на основании договоров безвозмездного пользования, на территории Петроградского и других районов города». Также в администрации добавляют, что людям «предоставлены благоустроенные комнаты в квартирах коммунального заселения, соответствующие требованиям, предъявляемым к жилым помещениям».
«Мы сейчас живем в коммунальной квартире, — рассказывает Собака.ru Юлия Резвых, одна из жительниц обрушившегося дома. — В этой же квартире из нашего дома живут еще 5 семей. Из минусов: здесь нет горячего водоснабжения. В квартире установлены бойлеры, но на такое количество народу их иногда не хватает. Также в доме нет ни телевидения, ни проводного интернета. Дом малоквартирный, ни один провайдер не хочет ставить в нем свое оборудование».
Впрочем, другая собственница недвижимости на Большой Зеленина 1/44 Мария Лощева говорит, что ее соседи, расселенные в маневренном фонде «очень довольны», так как жить там «лучше, чем в аварийной страшной коммуналке». При этом, несмотря на жизнь в маневренном фонде, жители продолжают получать квитанции на оплату коммунальных счетов.
Ирина
Жительница дома на Большой Зелениной 1/44:
Мы жили в угловой части, которая осталась цела [после обрушения], но тоже уже давно находится в ужасном состоянии. После обрушения коммуникации отключены, крыша рухнула, сейчас мы живем в маневренном фонде. О сроках восстановления дома постоянной информации нет. Впрочем меня больше волнует не когда сделают, а чтобы сделали нашу половину тоже. Без этого мы через год–два после повторного заселения снова поедем в маневренный фонд.
«[Ремонт] обещали закончить в декабре этого года, — говорит жительница дома Юлия. — Но, глядя на состояние дома, что-то не верится». Как сообщили Собака.ru в Фонде капитального ремонта: «главная цель на 2025 год – восстановить конструктив здания. Разработан график выполнения работ. Мы стремимся к этой дате».
«Даже если они полностью падали, их восстанавливали»
Глядя на современное состояние дома может возникнуть вопрос, реально ли вообще восстановить дом, который годами находится в плачевном состоянии, после чего пережил обрушение внутренних помещений. Виталий Стадников, руководитель бюро РБТЫ, настаивает — ничего невозможного тут нет. «В России, особенно в Москве и Питере, есть куча примеров, — говорит он. — Как в советские времена, так сейчас аварийные здания, даже если они полностью падали, их восстанавливали».
Он отмечает, что сложность таких работ зависит от того. что именно планируется сохранить в исторической постройке: только фасад, внутренние конструкции (к примеру уникальные перекрытия, лестницы, чердаки) или интерьеры. «Зачастую охраняются только фасады и можно все внутренности "вычистить" и сделать новый дом», — говорит собеседник редакции.
При этом он говорит, реконструкция с интерьерами и конструкциями — самая дорогая и долгая. За год-полтора сделать это невозможно. «Год полтора в этом случае только проектирование, — да и потом сами работа займут никакие не полтора года, а года три как минимум, в зависимости от размера здания, а то и десяток лет если это крупный объект».
В случае с домом по Большой Зеленина, речи о сохранении интерьеров не идет, впрочем пока действительно, сейчас дом не выглядит почти готовый к сдаче. Через окна видно, небо (там, где должна быть крыша) и остатки двора, из некоторых рам торчат доски.
«В настоящее время восстановлена капитальная стена на уровень первого этажа, ведутся высотные работы, происходит подготовка дворовой стены к монтажу обойм, зачищаются оконные и дверные проемы, ранее по дворовой стене демонтировали ослабленные сегменты», — пояснили Собака.ru в фонде капитального ремонта.
Комментарии (0)