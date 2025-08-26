Год назад в Петербурге обрушился исторический дом! Его обещали восстановить! Какова его судьба? Где жители?

Ночь с 3 на 4 августа 2024 года — в квартирах углового дома 1/44 по Большой Зелениной улице начали идти трещины по стенам и потолку. Жителей спешно эвакуировали и разместили сначала в соседней школе, а потом — в близлежащем социальном центре. Весь квартал оцепили сотрудники МЧС, а власти поспешили сообщить, что угрозы обрушения исторического здания нет.

Далее СМИ фактически в прямом эфире наблюдали за тем, как дом 1902 года постройки начал складываться внутрь себя. Это было уже второе обрушение в дореволюционном петербургском здании за восемь месяцев (а через несколько дней произошло еще и третье, что всерьез заставило говорить о перспективах сохранения старого фонда в городе).

Спустя несколько месяцев, в декабре 2024 года, стало известно, что пустующий дом с провалившимися конструкциями признали частично аварийным. Тогда же руководство Петроградского района анонсировало, что здание будет восстановлено.

Впрочем пока пейзаж на месте обрушения не претерпел существенных изменений. В августе 2025-го, спустя год после обрушения, улицу Большая Зеленина перегораживает строительный забор, перед которым угрожающе возвышается дорожный знак «Опасность».