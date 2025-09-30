Три электростанции в Петербурге превратят в общественные пространства

Сейчас Территориальная генерирующая компания № 1 (ТГК-1) («дочка» Газпрома) ищет подрядчика для проведения экспертизы проектных решений для проекта по созданию трех общественно-деловых центров, которые планируют открыть на месте электростанций.

Цена контракта начинается с 46 млн рублей. От подрядчика требуют провести техэкспертизу проектных решений, сопровождение, подготовку и экспертизу сметных расчетов, а также обследовать нынешнее техническое состояние.

Общетвенные пространства проходят под названиями «Электростанция № 1», «Электростанция № 2» и «Электростанция № 3». В документации их адреса не разглашают. Но, вероятнее всего, речь идет о территориях на Обводном, на Новгородской улице и на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».