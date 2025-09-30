Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

Три электростанции в Петербурге превратят в общественные пространства

Предполагается, что это будут общественно-деловые кластеры на месте электростанций на Обводном, на Новгородской улице и на набережной Фонтанки.

Shutterstock.com

Сейчас Территориальная генерирующая компания № 1 (ТГК-1) («дочка» Газпрома) ищет подрядчика для проведения экспертизы проектных решений для проекта по созданию трех общественно-деловых центров, которые планируют открыть на месте электростанций.

Цена контракта начинается с 46 млн рублей. От подрядчика требуют провести техэкспертизу проектных решений, сопровождение, подготовку и экспертизу сметных расчетов, а также обследовать нынешнее техническое состояние.

Общетвенные пространства проходят под названиями «Электростанция № 1», «Электростанция № 2» и «Электростанция № 3». В документации их адреса не разглашают. Но, вероятнее всего, речь идет о территориях на Обводном, на Новгородской улице и на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: