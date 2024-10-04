18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Старейшую ТЭЦ на Обводном реконструируют под рестораны и офисы

КГИОП согласовал проект реконструкции здания исторической электростанций № 1 на набережной Обводного канала, 76. Также в проекте предусмотрено строительство нового корпуса № 4, где будут находиться торговые помещения и ресторан.

Shutterstock.com

Документ есть в реестре заключений КГИОП на сайте ведомства. Проект реконструкции исторического здания 1912 года постройки разработала «ТГК-1» (входит в группу «Газпром энергохолдинг»). В планах сохранить внешние и внутренние несущие стены и фасадные решения.

Также в проекте предусмотрено строительство нового корпуса № 4, где будут находиться торговые помещения и ресторан. В новом возведенном корпусе № 5 разместят офисные помещения. Под новыми корпусами будет подземный паркинг. Максимальная высота новых объектов от уровня земли ограничена 20 метрами.

Электростанция № 1 начала работу в 1898 году, тогда объект назывался «Электростанция «Общества электрического освещения 1886 года». На тот момент это была самая мощная станция в городе. В 1900-1910-е годы электростанцию расширили и пристроили котельную. Сейчас здание электроподстанции входит в список объектов культурного наследия.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: