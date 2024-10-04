Старейшую ТЭЦ на Обводном реконструируют под рестораны и офисы

Документ есть в реестре заключений КГИОП на сайте ведомства. Проект реконструкции исторического здания 1912 года постройки разработала «ТГК-1» (входит в группу «Газпром энергохолдинг»). В планах сохранить внешние и внутренние несущие стены и фасадные решения.

Также в проекте предусмотрено строительство нового корпуса № 4, где будут находиться торговые помещения и ресторан. В новом возведенном корпусе № 5 разместят офисные помещения. Под новыми корпусами будет подземный паркинг. Максимальная высота новых объектов от уровня земли ограничена 20 метрами.

Электростанция № 1 начала работу в 1898 году, тогда объект назывался «Электростанция «Общества электрического освещения 1886 года». На тот момент это была самая мощная станция в городе. В 1900-1910-е годы электростанцию расширили и пристроили котельную. Сейчас здание электроподстанции входит в список объектов культурного наследия.