Реставрации

Разработан проект реставрации бывшего вокзала станции Озерки

Акт историко-культурной экспертизы проектной документации опубликован на сайте комитета по охране памятников. Концепция дальнейшего использования здания находится на стадии доработки.

Здание вокзала
Архив проекта «Станция Озерки»

Здание вокзала

Проект предусматривает восстановление утраченного в 1993 году в результате пожара деревянного второго этажа, а также проведение других работ, которые вернут зданию облик, максимально приближенный к историческому. Все мероприятия выполняются в соответствии с требованиями КГИОП.

Объект площадью около 300 квадратных метров расположен по адресу: Большая Озерная ул., 68, корп. 4. С 2017 года он принадлежит предпринимателю Сергею Шараю. Согласно данным системы «Контур.Фокус», Шарай также является владельцем ООО «Альтами», специализирующегося на производстве микроскопов. Здание было приобретено им у ОАО «РЖД», а в 2022 году предприниматель получил в аренду участок под объектом и прилегающую территорию площадью около 1 тысячи квадратных метров.

«Сейчас проект реконструкции передан в КГИОП, мы ждём их заключения», — рассказал изданию «ДП» Сергей Шарай. Сроки реализации работ не раскрываются. 

В акте не указано, какое именно назначение планируется для здания. Однако отмечено, что водоснабжение предполагается организовать за счет привозной воды, которая будет храниться в резервуаре. Подобные ограничения с коммуникациями могут существенно влиять на варианты использования объекта.

Здание вокзала, построенное в 1902 году по проекту архитектора Бруно Гранхольма, является региональным памятником архитектуры. После пожара сохранился только кирпичный первый этаж, накрытый временной кровлей.

Как команда архитекторов, искусствоведов и дизайнеров превращает «блоковский вокзал» в Озерках в новое культурное пространство — в нашем материале.

