Разработан проект реставрации бывшего вокзала станции Озерки

Проект предусматривает восстановление утраченного в 1993 году в результате пожара деревянного второго этажа, а также проведение других работ, которые вернут зданию облик, максимально приближенный к историческому. Все мероприятия выполняются в соответствии с требованиями КГИОП.

Объект площадью около 300 квадратных метров расположен по адресу: Большая Озерная ул., 68, корп. 4. С 2017 года он принадлежит предпринимателю Сергею Шараю. Согласно данным системы «Контур.Фокус», Шарай также является владельцем ООО «Альтами», специализирующегося на производстве микроскопов. Здание было приобретено им у ОАО «РЖД», а в 2022 году предприниматель получил в аренду участок под объектом и прилегающую территорию площадью около 1 тысячи квадратных метров.

«Сейчас проект реконструкции передан в КГИОП, мы ждём их заключения», — рассказал изданию «ДП» Сергей Шарай. Сроки реализации работ не раскрываются.

В акте не указано, какое именно назначение планируется для здания. Однако отмечено, что водоснабжение предполагается организовать за счет привозной воды, которая будет храниться в резервуаре. Подобные ограничения с коммуникациями могут существенно влиять на варианты использования объекта.

Здание вокзала, построенное в 1902 году по проекту архитектора Бруно Гранхольма, является региональным памятником архитектуры. После пожара сохранился только кирпичный первый этаж, накрытый временной кровлей.

