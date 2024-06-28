Как команда архитекторов, искусствоведов и дизайнеров превращает «блоковский вокзал» в Озерках в новое культурное пространство

«Идея проекта родилась в 2018 году и связана с личным интересом к творчеству Александра Блока. Я писала о нем диссертацию, инициировала вместе с учеными-блоковедами установку памятника Блоку на улице Декабристов. Была куратором фестиваля "Дни Александра Блока в Петербурге". Мы проводили события в разных районах города, одним из которых был Озерки. Александр Александрович часто ездил сюда: слушал цыганские концерты, ходил в рестораны, гулял по Шуваловскому парку. На станции он написал культовое стихотворение “Незнакомка”.

Я узнала, что РЖД продает здание вокзала в Озерках. Через Музей железных дорог удалось заполучить контакты нового собственника. Это человек не публичный, у него нет опыта работы в культурной сфере. Он был очень рад, что наша команда с ним связалась. Во-первых, мы ему помогли найти общий язык с охранными обязательствами КГИОП. Во-вторых, он осознал ценность здания и захотел, чтобы в проекте участвовали эксперты из сферы культуры. Совместно мы решили создать культурный центр в Озерках. Почему? Все просто: возможность спасти даже небольшой кусочек истории и культуры показалась нам важной и внушающей надежду. Подали заявку на конкурс Фонда Потанина и получили грант на создание проекта реконструкции».