Как команда архитекторов, искусствоведов и дизайнеров превращает «блоковский вокзал» в Озерках в новое культурное пространство

Знакомьтесь, проект «Станция Озерки». Команда урбанистов-архитекторов, реставраторов, искусствоведов и краеведов взялась за амбициозную задачу — к 2026 году превратить бывший вокзал в Озерках в общественное пространство. Несмотря на то, что здание только готовят к реставрации, петербуржцы поддерживают культурную жизнь района: начиная с марта прошли две выставки — в арт-центре «Пушкинская, 10» и в библиотеке в Озерках, а в конце августа планируют фестиваль. «Собака.ru» узнала у команды «Станции Озерки» о планах культурного центра и как бренд может объединить жителей уже сейчас.
Эскиз реконструкции вокзала
Как появилась идея проекта?
Ольга Маркарян
Куратор проекта, директор НКО «Наследие и Эксперимент». Реализует проекты
в музейной, театральной и музыкальной сферах:
«Идея проекта родилась в 2018 году и связана с личным интересом к творчеству Александра Блока. Я писала о нем диссертацию, инициировала вместе с учеными-блоковедами установку памятника Блоку на улице Декабристов. Была куратором фестиваля "Дни Александра Блока в Петербурге". Мы проводили события в разных районах города, одним из которых был Озерки. Александр Александрович часто ездил сюда: слушал цыганские концерты, ходил в рестораны, гулял по Шуваловскому парку. На станции он написал культовое стихотворение “Незнакомка”.
Я узнала, что РЖД продает здание вокзала в Озерках. Через Музей железных дорог удалось заполучить контакты нового собственника. Это человек не публичный, у него нет опыта работы в культурной сфере. Он был очень рад, что наша команда с ним связалась. Во-первых, мы ему помогли найти общий язык с охранными обязательствами КГИОП. Во-вторых, он осознал ценность здания и захотел, чтобы в проекте участвовали эксперты из сферы культуры. Совместно мы решили создать культурный центр в Озерках. Почему? Все просто: возможность спасти даже небольшой кусочек истории и культуры показалась нам важной и внушающей надежду. Подали заявку на конкурс Фонда Потанина и получили грант на создание проекта реконструкции».
Архивная фотография вокзала
Чем интересно здание?
Анна Контуашвили
Краевед, менеджер проекта «Станция Озерки»:
«Здание станции построено в 1902 году по проекту финского архитектора Бруно Гранхольма. Однако это вторая версия вокзала, построенная вместо сгоревшего в 1900-м. Станция получила название благодаря одноименному музыкальному вокзалу «Озерки», открытом в 1877 году между верхним и средним Суздальскими озерами "Товариществом на паях для устройства дачных помещений в Шувалово". На тот момент уже существовала станция Шувалово (тоже проект Гранхольма!). Однако столичным гостям в роскошных нарядах было неудобно добираться до вокзала, а количество дачников росло. Тогда товарищество принимает решение построить новую станцию, которая соединялась галереей со всем развлекательным комплексом. После упомянутого пожара, восстановить вокзал так и не удалось — на его месте возникали новые пространства для развлечения дачников и петербургских гуляк: театр, синематограф и даже модный скетинг-ринг.
На месте пепелища было построено здание нового вокзала. Первый этаж — из красного кирпича, а второй — деревянный, в духе фахверк. Здесь часто бывал Александр Блок, чье имя легко в основу мифологии здешних мест. По общепринятой версии в вокзальном ресторане в 1906-м году он написал "Незнакомку". На верхнем этаже жили сотрудники станции, а рядом с основным зданием была баня, которой посчастливилось уцелеть до наших дней. После 1917 года на втором этаже разместили коммунальные квартиры, а сама станция продолжала функционировать по назначению. Кассы работали на протяжении всего XX века, вплоть до пожара, уничтожившего вокзал в середине девяностых. Сегодня даже местные жители не всегда знают о сгоревшем вокзале, имеющем такую увлекательную и долгую историю, но мы это исправим!».
Эскиз реконструкции вокзала
Почему решили изменить функцию здания?
Дмитрий Беринцев
Архитектор-урбанист, куратор бюро «Общество», руководитель команды архитекторов по приспособлению станции Озерки:
«Мы решили изменить назначение здания, так как постройка уже не является частью РЖД. Но функция транспортно-пересадочного узла все еще актуальна: там останавливаются электрички. Поэтому в проекте у нас есть отсылка к "перевалочному пункту" — первый этаж выполняет роль выставочного зала и событийной площадки. Здесь будем размещать экспозиции, которые можно посмотреть в ожидании поезда, а также проводить перформансы и спектакли. Мы продумали опен-спейс зону с возможностью трансформации пространства.
Кроме того, первый этаж по своей смысловой нагрузке является крытым продолжением улицы, которой хотелось бы вернуть дух привокзальных площадей — с праздно шатающимися горожанами, уличными музыкантами и торговцами. Но из-за удаленности от жилмассива обеспечить достаточный поток людей для окупаемости тяжело, и даже почти невозможно. При этом здание расположено в окружении частного сектора. У местных жителей есть запрос на досуг и творческое образование для детей и взрослых. В интерьерах основной акцент сделали на воссоздание и сохранение аутентичных деталей: метлахскую плитку, металлическую ковку, печи из лазурных изразцов, деревянные скамьи по эскизам Гранхольма.
Полностью сгоревший в девяностых второй этаж мы восстанавливаем вместе с кровлей в деревянном обрамлении. Эти помещения могут сдаваться в аренду резидентам, подходящим под концепцию проекта — локальным брендам, мастерским, офисам архитектурных и дизайн студий и другим креативным бизнесам. Интерьеры будут выполнены из черного дерева как отсылка к пожару, дымке костра, окутывающую туманом дачный пригород Петербурга».
Что самое трудное в реставрации бывшей станции? Какие артефакты удалось найти?
Наталия Флоренцева
Научный руководитель, главный архитектор проекта ООО «Проектное бюро “Новый город”»:
«Самое сложное — воссоздание утраченного второго этажа с мансардой. Архивные чертежи Гранхольма отличаются от построенного здания, поэтому их нельзя было просто повторить в нынешнем проекте. С помощью фотографий и эскизов других уцелевших построек Гранхольма мы смогли восстановить на бумаге объемы второго этажа. На мой взгляд, пропорции получились гармоничными и максимально близкими к историческим данным.
Во время исследования мы обнаружили светло-бежевую метлахскую плитку компании "Tonindustrie AG Klingenberg" и красно-коричневую немецкой фирмы "Ransbacher Mosaik und Plattenfabrik, следы от утраченных печей на полу. Нашли гранитные крыльца и кованый навес от одного из входов — такой же есть у здания вокзала в Парголово, построенного по проекту Гранхольма, и недостающие бетонные ступени винтовой лестницы.
Мы выполнили комплексные научные исследования, сделали эскизный проект, проект реставрации. На данном этапе заказчик определяет, что будет в здании вокзала, как его использовать. После этого необходимо разработать проект приспособления, учитывающий выполненный проект реставрации, а затем приступить к рабочим чертежам и к реставрационным работам. Планируем открыть пространство к 2027 году».
Что составляет основу бренда «Станция Озерки»? Как он может сформировать платформу для взаимодействия жителей?
Артем Асеев
Директор дизайн-студии Freaks&Fabric, руководитель брендинговой стратегии Станции Озерки:
«В основе бренда лежит тематика “культурного транзита”. Феномен обусловлен и самим объектом —железнодорожной станцией, и пешими маршрутами жителей — от Озерков до Коломяг. Фирменный стиль отсылает нас к стилистике отправной точки маршрута — табло с расписанием поездов. Культурный транзит стал основной метафорой проекта. Это взаимодействия горожан и экспертов: локальная культура и история транслируются через поколения, от жителей и краеведов локальным туристам, например, через экскурсии по району. На момент проектирования станции мы вовлекли жителей в процесс создания культурного центра. На открытой сессии вместе с горожанами описывали идентичность Озерков и будущий образ района. Пока нет концепции территориального бренда, но уверен: дизайн “Станции Озерки” может стать его отправной точкой».
Как культурный центр развивается уже сейчас?
Ольга Маркарян
Куратор проекта, директор НКО «Наследие и Эксперимент». Реализует проекты
в музейной, театральной и музыкальной сферах:
«Мы рассматриваем культурный центр на станции Озерки как место встречи истории и современного искусства. Начиная с марта у нас прошли две выставки, посвященные зданию. Первая — о мифологии станции — в арт-центре «Пушкинская, 10» в галерее «Люда» под кураторством Петра Белого. Петр собрал художников разных поколений: Кирилла Акулиничева, Дарью Правду, Алексея Семичова, Андрея Кузьмина, Петра Кирюшу, Наташу Хабарову, Алену Петит, Свету Исаеву. Каждый предложил свое видение культуры модерна, символа станции и района Озерков. Это была массовая выставка, а целевой аудиторией второй стало локальное сообщество. В библиотеке в Озерках мы представили большое полотно стрит-арт художника Василия Базелевса. Его серия «Дефект всего оригинала» — сочетание архитектурных эскизов с кричащим уличным артом. Для нашего проекта Базелевс взял изначальный чертеж архитектора Гранхольма, перенес его на холст и зарисовал теми тегами, что сейчас на здании станции. Эта работа — о том, что шрамы времени тоже обладают эстетикой, нужно искать диалог между старым и новым. Мы хотим сделать главным смыслом нового пространства художественное и перформативное осмысление прошлого, которое несет в себе здание».
Василий Базелевс
Стрит-арт художник, сооавтор Telegrem-канала «Стены&фломастеры», о работе из серии «Дефект всего оригинала» для проекта «Станция Озерки»:
«Вокзал в Озерках из совершенного творения превратился в руину. Однако руина — это не только груда камей. Например, в барокко и классицизме это классический атрибут жанра memeno mori — назидательных христианских изображений-провоедей, призывающих зрителя думать о тщете всего сущего.
Наша руина — это промежуточное звено между сакральным объектом и памятником. В ней все еще сохраняется тема смерти, и вместе с тем сама руина определяет ценность архитектурного памятника, красоту пластического несовершенства, случайности формы и превосходства этики над формой.
Появляющиеся на стене вокзала рисунки восполняют утрату недостающих частей и как бы реконструируют ценность в воображении зрителя — когда он, например, ругает художников за их рисунки. В граффити есть не только сообщение об утрате, но и другое, может, более важное — указание на то, что раньше дом жил. Заброшенное здание — это образ потерянного рая, который, быть может, мы сможем вернуть.
Рисунки служат инструментом возрождения — разбитые кирпичи и пепел второго этажа превратился в галерею под открытым небом. Граффити-споты — новые итерации храмов, где художественный гений стрит-артиста заменяет собой традиционную сакральность утерянной архитектуры. Это, как мне кажется, делает мертвого архитектора и живого граффити-райтера разными поколениями жрецов и пророков.
Первый этаж здания воссоздан в приблизительной точности, таким, какой он был зимой 2023-2024. Второй этаж, сгоревший еще в девяностые годы, написан по архивным документам — можно сказать, что это призрак деревянной части вокзала. То, что осталось от здания, использовали как склад до тех пор, пока новый владелец не узнал, что это объект культурного наследия. Фасад уже больше десятилетия является стенкой "на лайне" — так граффити-райтеры называют места вдоль железных дорог».
Здание вокзала
Какие планы?
Анна Контуашвили
Краевед, менеджер проекта «Станция Озерки»:
«На Суздальских озерах за последние несколько лет произошли кардинальные изменения. Набережные всех трех озер реконструировали, теперь они все меньше производят впечатление мрачных и запущенных мест. Мы надеемся стать частью этой трансформации, создав в здании вокзала культурный центр, объединяющий бизнес и современное искусство.
Несмотря на то, что бывшая станция Озерки только готовится к реставрации, мы будем поддерживать культурную жизнь района. Нашими партнерами в этом деле станут библиотеки Выборгского района и (надеемся) РЖД. В конце августа на территории дома Гмызовой у Нижнего озера планируем провести фестиваль «Думаю, нам сюда». В программе — экскурсии, медиации, лекции о реставрации и другие интерактивные практики, позволяющие взглянуть на городское пространство по-новому. В течении всего лета будем проводить экскурсии по Выборгской стороне, несколько сайт-специфичных спектаклей, подготовленных молодыми перформативными художниками. Следующим летом организуем масштабную выставку-исследование под открытым небом. В качестве экспозиционной площадки выступят все три озера и (мы надеемся) здания вокзалов Озерки и Шувалово».
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