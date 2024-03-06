Исчезающий авангард: 5 объектов ленинградского конструктивизма, которые мы теряем

Одно из самых известных зданий ленинградского конструктивизма, построенное по проекту архитектора Александра Никольского в 1928–1930 годах. На момент постройки — крупнейшие бани в городе, рассчитанные на 4000 посещений в день.

Однако сегодня бани известны как полуразрушенный и заброшенный памятник, для восстановления которого город много лет пытался найти подходящего инвестора. «Здание построено из силикатного и из старого кирпича в конце 1920-х — начале 1930-х, нередко многие передовые технологии приходилось имитировать консервативной альтернативой. Это обстоятельство усугубляет драматическое старение замечательного проекта. Продуманного, цельного, художественно эффектного», — рассказывает историк архитектуры Ксения Малич.

В 2022 году сообщалось, что бани могут быть переоборудованы в спорткомплекс. Однако в 2023 году градозащитники и жители города высказывали опасения, что на месте бань может появиться апарт-отель, несмотря на то, что здание официально имеет статус памятника.

При этом Мария Элькина полагает, что возможным вариантом для возрождения объекта может стать создание общественного пространства, в том числе возвращение объекту функции бани. «Их можно было сделать хорошими общественными пространствами, собственно, их можно и банями же оставить, просто немного облагородить», — полагает она.