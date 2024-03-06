Исчезающий авангард: 5 объектов ленинградского конструктивизма, которые мы теряем

В Петербурге официально стало еще одним памятником больше: в список объектов культурного наследия попала Василеостровская фабрика-кухня — шедевр стиля конструктивизм на Большом проспекте. Архитектура первых послереволюционных десятилетий давно является одной из визитных карточек отечественной культуры. О ней пишут книги, снимают фильмы, издают каталоги. И тем не менее в Петербурге до сих пор есть далеко не одна постройка 20–30-х годов, вызывающая опасение из-за своего состояния. Что это за здания? И почему всемирно признанная архитектура продолжает разрушаться? Рассказываем в материале «Собака.ru».
28 февраля на сайте КГИОП появилось сообщение о признании памятником культурного наследия регионального значения Василеостровской фабрики-кухни, расположенной по адресу: Большой проспект, 68.
Возведенное в 1930–1931 годах предприятие общественного питания, как и аналогичные постройки в других районах, было не просто зданием, а символом новой эпохи, подразумевавшей отход от «мещанского» образа жизни и переход к новому быту. Строились они лучшими архитекторами в модном тогда стиле конструктивизма, который олицетворял прогресс и торжество новых промышленных технологий.
Однако, как и многие конструктивистские здания, в конце 1980-х — начале 1990-х Василеостровская фабрика-кухня потеряла свое значение, была заброшена и оказалась на грани уничтожения. В 2000-х здание пережило капитальный ремонт и перестройку, хотя проведенные тогда работы вызывают критику профессионалов.
Мария Элькина
Архитектурный критик, автор канала «Город, говори»:
С одной стороны, это да — решение внести Василеостровскую фабрику-кухню в число объектов культурного наследия кажется справедливым, это действительно очень важный памятник петербургского конструктивизма.
С другой — к сожалению, памятник-то был в большой степени утерян в результате реконструкции 2000-х годов. И тут вопрос, что именно КГИОП собирается охранять.
Тем не менее Василеостровской фабрике-кухне хотя бы сегодня не грозит полное исчезновение, чего не скажешь о многих зданиях той эпохи. Эксперты «Собака.ru» говорят о том, что целый ряд объектов либо вообще не имеют охранного статуса, либо, даже имея его, все равно продолжают разрушаться. Вот лишь несколько примеров.
Ушаковские бани (они же бани «Гигант»)
Улица Зои Космодемьянской, д. 7, лит. А
Одно из самых известных зданий ленинградского конструктивизма, построенное по проекту архитектора Александра Никольского в 1928–1930 годах. На момент постройки — крупнейшие бани в городе, рассчитанные на 4000 посещений в день.
Однако сегодня бани известны как полуразрушенный и заброшенный памятник, для восстановления которого город много лет пытался найти подходящего инвестора. «Здание построено из силикатного и из старого кирпича в конце 1920-х — начале 1930-х, нередко многие передовые технологии приходилось имитировать консервативной альтернативой. Это обстоятельство усугубляет драматическое старение замечательного проекта. Продуманного, цельного, художественно эффектного», — рассказывает историк архитектуры Ксения Малич.
В 2022 году сообщалось, что бани могут быть переоборудованы в спорткомплекс. Однако в 2023 году градозащитники и жители города высказывали опасения, что на месте бань может появиться апарт-отель, несмотря на то, что здание официально имеет статус памятника.
При этом Мария Элькина полагает, что возможным вариантом для возрождения объекта может стать создание общественного пространства, в том числе возвращение объекту функции бани. «Их можно было сделать хорошими общественными пространствами, собственно, их можно и банями же оставить, просто немного облагородить», — полагает она.
Мясокомбинат им. С. М. Кирова
Московское шоссе, 13, к. 1
Еще один шедевр конструктивизма, созданный в 1931–1933 годах под руководством архитектора Ноя Троцкого. Некогда одно из крупнейших пищевых предприятий города, производившее несколько сотен наименований мясной продукции. В 1990-е годы завод пришел в упадок и сейчас его производственные корпуса заброшены.
Заместитель председателя Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИК Елена Резникова называет корпуса мясокомбината «самым острым кризисом» в деле защиты наследия конструктивизма в городе. Она указывает, что, несмотря на многочисленные попытки включить производственные корпуса в единый реестр памятников культурного наследия, этого сделать так и не получилось, а памятник продолжает разрушаться.
«Дело дошло до того, что собственник подал иск, в рамках которого была проведена судебная экспертиза, в результате которой было решено, что здания завода вообще следует снять с охраны, и сейчас КГИОП судится, чтобы отменить данное решение», — поясняет Резникова.
Елена Резникова
Заместитель председателя Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИК:
Получилась очень поучительная история — нам казалось, что здание существует, у него есть собственник, который так или иначе его содержит. Ну, что называется, можем пока не особо волноваться. Но оказалось, что даже при таком раскладе промедление с включением в единый реестр объектов культурного наследия оказывается смерти подобным.
Общественные пространства Батенинского жилмассива
Лесной проспект, 37
Еще некоторое время назад Батенинский жилмассив 1930–1933 годов был одной из проблемных точек на карте, поясняет Елена Резникова из ВООПИК, однако затем комплекс жилых построек прошел капитальную реконструкцию, которая стала очень успешным примером работы с историческим наследием первой половины XX века.
«Квартал 37 прошел работы по капитальному ремонту, — вспоминает она, — туда возвращены все балконы, которые спиливали на протяжении последних 10–12 лет. Это очень радостная новость».
Однако, указывает она, во дворе жилмассива продолжают разрушаться здания детского сада и универмага, которые могли бы и сегодня работать по назначению.
«Сами по себе эти постройки выдающейся архитектурой не являются, но составляют единый планировочный ансамбль с самим жилмассивом, — поясняет Резникова. — В таком качестве они входят в состав объекта культурного наследия. Более того, вокруг Лесной возводится бесчисленное количество жилых комплексов, кажется, что воссоздание детского сада является вполне уместным — где иначе жители всех этих ЖК будут размещать детей?».
Жилые дома на Турбинной улице
Турбинная улица, д. 7, д. 9, д. 11, д. 15
Эти дома входят в так называемый ансамбль Турбинной улицы — его застройка велась примерно в то же время, что и освоение знаменитой Тракторной улицы. Однако судьба двух жилых комплексов 30-х годов сложилась радикально различным образом. Если дома на Тракторной стали одним из символов конструктивизма, то дома на Турбинной сейчас находятся под угрозой исчезновения.
«Жилой квартал Путиловского завода (Турбинная ул., дома 7, 9, 11, 15), — поясняет Елена Резникова, — эти дома охранного статуса не имеют никакого. Даты постройки 1931–1932 годы. Причем дома номер 9 и номер 15 уже расселены».
При этом дом номер 11 еще в 2014 году был признан аварийным и подлежащим сносу. Между тем эти здания являются важной частью застройки района Нарвской заставы, борьба за сохранение которого ведется уже не первый год.
Общественные туалеты в парке 9 января и на Крестовском острове
Совсем небольшие постройки, которые многим могут показаться неважными и утилитарными, тем не менее также представляют интерес и самостоятельную ценность, полагает историк архитектуры Ксения Малич.
«В рамках борьбы за социалистический образ жизни активно благоустраивались сады и парки — строили эстрады, спортивные павильоны, читальни, — поясняет она. — Почти ничего не уцелело, поскольку чаще всего строили эти объекты из дерева. Однако еще есть несколько чудом сохранившихся общественных туалетов 1920-х годов (к примеру, в парке 9 января и на Крестовском острове)».
По мнению Малич, эти постройки «очень легко приспособить под актуальные городские практики».
Почему конструктивизм продолжает разрушаться?
Как объясняет архитектурный критик Мария Элькина, важная причина бедственного положения многих построек эпохи конструктивизма в том, что эти здания в принципе сложно сохранять, ведь они построены не из лучших строительных материалов. «Здесь много построено из бетона, причем бетона не очень качественного, что осложняет реставрацию, которую и без того надо проводить очень бережно», — говорит она.
Но главная причина в том, что многие объекты просто не могут найти себе хозяина и стоят бесхозными, постепенно, но неуклонно разрушаясь. «Какой-нибудь доходный дом XIX века чем хорош — это универсальная структура, которая хорошо приспосабливается к разным функциям, — поясняет свою мысль Элькина. — А вот памятники конструктивизма — это, как правило, не жилые дома, у них много больших, открытых пространств, которые не дают такой высокой прибыли в современных условиях. С точки зрения бизнеса их реконструкция быстро не окупается, а город не готов в такие проекты инвестировать».
В качестве примера архитектурный критик приводит историю с реконструкцией подстанции завода «Красное знамя». «После реконструкции, которую я считаю не очень удачной, подстанция до сих пор закрыта. Насколько я знаю, сложно найти людей на предлагаемые условия аренды. Это проблема, и как ее решать [не только в этом случае], мы пока не знаем, но делать это необходимо».
Наконец, архитектурный авангард, признанный во всем мире, ставший объектом изучения историков архитектуры, пока не представляет достаточно большой ценности в глазах жителей города и местного бизнеса, констатирует Элькина.
Мария Элькина
Архитектурный критик, автор канала «Город, говори»:
Русский авангард является одним из самых важных вкладов России в мировую культуру. Но для нас — это не часть старого Петербурга, нам не очевидна его ценность, хотя она очень высокая. Объективно с точки зрения мировой архитектуры, культуры цивилизации — это большая ценность. Но для среднего петербуржца все эти здания имеют второстепенное значение по сравнению с дореволюционным городом. Хотя это совершенно несправедливо.
В результате, добавляет Елена Резникова из ВООПИК, многие постройки 1920–30-х годов страдают от перепланировок и ремонтов, которые совершенно не учитывают исторические особенности здания. А это в свою очередь ставит под вопрос возможность их охраны.
«У нас много что, если поскрести и содрать навесной фасад, окажется весьма заслуживающим внимание конструктивизмом, — говорит она. — Яркий пример — это станционные бани в Невском районе на улице Шелгунова, 3. Они не являются объектом культурного наследия, хотя построенные по аналогичному проекту бани во Фрунзенском районе состоят в реестре памятников. Сейчас Станционные бани облицованы вент-фасадом, и неискушенный зритель даже не поймет, что это конструктивизм».
Ксения Малич
Историк Архитектуры:
В настоящее время поставлена на учет уже большая часть памятников конструктивизма. Но это не всегда спасет архитектуру. Мне кажется, проблема в том, что критерии оценки обязательно требуют от нас вечных формулировок про памятник, шедевр, стиль. А проблема скорее в том, что нужно менять отношение к истории как таковой — люди не воспринимают ее как свою собственную, не берегут как личное прошлое. Вот, например, жилмассивы — Кондратьевский, Батенинский, — что мешало их санировать, сохранить старую столярку, оптимизировать удобства, но при этом подчеркнуть те решения, над которыми архитекторы работали вдохновенно и плодотворно.
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