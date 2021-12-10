Силовая подстанция фабрики «Красное знамя» (памятник конструктивизма!) сменила владельца

Площадь здания составляет около 5,5 тысячи квадратных метров. Его продавали с возможным приспособлением под выставочный центр, общественное пространство, культурный центр или коворкинг. Однако, по данным «Делового Петербурга», большинство инвесторов, рассматривавших возможность покупки, хотели использовать подстанцию под бизнес-центр.

Эксперты отмечают, что новый владелец с большей долей вероятности столкнется со сложностями при согласовании проекта приспособления для современного использования с КГИОП. Так же они указывают на то, что планировка главного помещения с потолками высотой до 13 метров сейчас не позволяет использовать его максимально эффективно с точки зрения полезных площадей.

«Это промышленное здание имеет непростые объемно–планировочные характеристики и для классического редевелопмента под офисные или торговые помещения не подходит. Но там можно создать концертную площадку, выставочный центр, музей, общественное пространство или спортивный объект. Интересным вариантом также может быть реализация гибкого офисного пространства, наподобие того, что работает в бывших цехах пивоваренного завода Степана Разина на Курляндской улице», — отметила руководитель отдела исследований компании JLL в Петербурге Наталия Киреева.

Напомним, весной 2021 года комплекс зданий бывшей трикотажной фабрики, расположенной между Пионерской и Большой Разночинной улицами, выкупил холдинг AAG — участок площадью 3,6 гектара и бывшие промышленные цеха. Здания комплекса приспособят под лофты, между ними создадут торговый променад, а на свободной территории разместят жилой комплекс.

Здание фабрики «Красное знамя» знаменито благодаря своей силовой подстанции. Она была возведена в 1925-1926 про проекту архитектора Эриха Мендельсона в стиле конструктивизма. В полукруглых объемах были размещены водоприемный колодец, отстойник, резервуар чистой воды, американские фильтры, первичные насосы, водонапорный бак. В следующем корпусе, позади, размещалось семь блоков котельной. Здание силовой подстанции имеет статус вновь выявленного памятника и находится на учете в КГИОП, а также включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ в качестве объекта культурного наследия регионального значения.