Из Ушаковских бань хотят сделать спорткомплекс

Как пишет «Деловой Петербург», в 2021 году здания бань на торгах выкупила компания «Терос» за 38 млн рублей. Оно было приобретено как набор помещений. Из-за того, что здание является региональным памятником архитектуры (дворовые флигели в границы памятника не входят), постройку предложили переделать под физкультурно-оздоровительный комплекс, сохранив функцию бани.

Ранее, в сентябре 2022 года, был выпущен градостроительный план участка с банями, который расположен на улице Зои Космодемьянской, 7. Его опубликовали по заявлению правообладателя — компания ООО «Тэрос». Как сказано в реестре КГА, предполагается, что здание будет использовано под спортивные нужды.

Ушаковские бани, или бани «Гигант», построили в 1929 году по проекту Никольского. Их закрыли еще в 2006 году, и Смольный долгое время пытался передать их в пользование нескольким компаниям, в том числе «Олимп» и «СПб реновация». Однако сделать это не удалось, а здание вернулось городу в полуаварийном виде. Здание было изношено не только временем, но и пожаром, который произошел в 2018 году.