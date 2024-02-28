Из дачи Мюзера в Зеленогорске хотят сделать гостиницу

В акте историко-культурной экспертизы проекта реставрации деревянной дачи Мюзера на Театральной улице, 9, в Зеленогорске, опубликованного на сайте КГИОП, сказано, что «проект реставрации интерьеров здания разрабатывался с учетом выводов и рекомендаций о полной разборке аварийных конструкций», пишет «Деловой Петербург».

Стены собираются восстанавливать из бревенчатого сруба и покрывать сверху «деревянным каркасом, заполненным утеплителем». В качестве верхнего слоя выступит доска, «повторяющая ширину и профиль исторической вагонки». Исторические печи и камины с изразцами тоже будут разбирать и воссоздавать на исторических местах по металлическому каркасу. Помимо этого, в планах сохранить кладку цоколя, которая будет ограждать железобетонную плиту фундамента.

После завершения реставрации и восстановления на первом этаже разместят холл с гостиной, веранда, семь номеров с санузлами (при этом два номера имеют общий санузел). Еще шесть номеров будут на втором этаже.

Напомним, в начале 2023 года у дачи Мюзера новые владельцы. Ее выкупили двое предпринимателей-градозащитников.

Историческое здание в Зеленогорске получили петербургские бизнесмены Ян Бобрышев и Степан Цепалкин, Первый известен тем, что восстанавливает в городе дома XIX века, сохраняя историческую застройку. А еще недавно он приобрел дом Сабаевых-Замятиных недалеко от Лиговского, которое было заброшено более 30 лет.

А в 2022 году собственник ООО «СК Карат» предоставил КГИОП документацию по проведению противоаварийных работ, фактически подразумевающая снос дачи Мюзера.

«Работы по демонтажу крыши, стен, оконных и дверных заполнений, деталей, каминов, разборке конструкций здания методом разрушения с использованием экскаватора, представленные в рабочей документации, не являются работами по сохранению объекта и являются недопустимыми», — отмечают в комитете.

В ведомстве добавили, что документы вернули инвестору с многочисленными замечаниями. В комитете разъяснили, что в основные противоаварийные работы входит усиление и разгрузка конструкций, а также установка временных креплений.