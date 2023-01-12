Дачу Мюзера под Петербургом пытаются снести вместо проведения реставрации

Собственник памятника регионального значения пытается согласовать со Смольным проект «противоаварийных работ», который больше похож на демонтаж. КГИОП добивается от владельца «Гостиницы» (или «Дачи Мюзера») на Театральной улице, 9 в Зеленогорске проведения реставрации уже на протяжении десяти лет.

Исторический деревянный особняк площадью 472,4 квадратных метров выполнен в стиле модерн и известен, в том числе, уникальным комплексом печей и каминов с керамическими изразцами — памятников декоративно-прикладного искусства, отметили в комитете.

В прошлом году собственник ООО «СК Карат» предоставил КГИОП документацию по проведению противоаварийных работ, фактически подразумевающая снос дачи Мюзера.

«Работы по демонтажу крыши, стен, оконных и дверных заполнений, деталей, каминов, разборке конструкций здания методом разрушения с использованием экскаватора, представленные в рабочей документации, не являются работами по сохранению объекта и являются недопустимыми», — отмечают в комитете.

В ведомстве добавили, что документы вернули инвестору с многочисленными замечаниями. В комитете разъяснили, что в основные противоаварийные работы входит усиление и разгрузка конструкций, а также установка временных креплений.

Сейчас в КГИОП добиваются «возбуждения уголовного дела в связи с длительным бездействием собственника и неудовлетворительным состоянием объекта». Комитету уже трижды приходил отказ в возбуждении уголовного дела.