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Аварийный дом Сабаевых-Замятиных ушел с молотка за 132 миллиона рублей. В нем могут открыть гостиничный комплекс

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Петербургский бизнесмен Ян Бобрышев приобрел дом Сабаевых-Замятиных недалеко от Лиговского за 132 млн рублей. Историческое здание заброшено около 30 лет.

Фонд имущества Петербурга

Российский аукционный дом сообщил, что найден инвестор для аварийного здания возле сада Сан-Галли.  Покупателем стало ООО «ГК Реновация» предпринимателя Яна Бобрышева — известен реконструкцией исторических домов (в прошлом году бизнесмен приобрел аварийные здания на Тележной). Стартовой ценой лота стала сумма в размере 132 млн рублей — за нее в итоге город и продал здание. Возможный вариант использования — реконструкция под апарт-комплекс. 

Дом Сабаевых-Замятиных построен в 1875 году по проекту архитектора Василия Фон Геккера. Он не является памятником, но расположен в границах зон охраны, поэтому его необходимо сохранить. В 1990-х здание расселили и начали ремонтировать, но работы не закончили. Сейчас оно отключено от коммуникаций и находится в аварийном состоянии. Раньше Смольный обсуждал идеи приспособления постройки под разные нужны: от спортивного центра и школы-интерната до общежития для гимнасток. Но планы не осуществили: в этом году Смольный выставил дом и прилегающий земельный участок на аукцион. 

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