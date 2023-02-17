Градозащитники показали результаты экспертизы СК по дому Басевича

Об этом на пресс-конференции в Градозащитном пресс-центре рассказал активист Олег Мухин. Он отметил, что экспертизу проводили в рамках судебного процесса об оспаривании разрешения на строительство комплекса апартаментов для театра Бориса Эйфмана. Экспертизу проводило ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации».

Эксперты должны были ответить на два вопроса: каков процент повреждений конструкций здания и возможна ли полная или частичная реконструкция без сноса.

В результатах экспертизы сказано, что процент повреждений составляет для фундаментов — не менее 41%, для стен — не менее 47%, для перегородок — не менее 80%, для перекрытий с бетонным заполнением по металлическим балкам — не менее 60%, для перекрытий с деревянным заполнением — не менее 80%. Крыша повреждена на 95%, кровля — на 95%, оконные и дверные проемы — по 80%, лестницы — не менее 65%.

Кроме того, эксперты пришли к выводу, что «возможна частичная реконструкция (восстановление) конструкций данного здания без сноса (демонтажа, разбора) его конструкций в части конструкций фундаментов и стен, за исключением аварийных участков стен на последних этажах здания и перекрытий с бетонным заполнением по металлическим балкам».

А вот полностью разрушать и восстанавливать придется перегородки, перекрытия с деревянным заполнением по металлическим и деревянным балкам, крышу, кровлю, заполнение оконных и дверных проемов, лестницы.

Бывший замглавы городского отделения ВООПИиК, градозащитник Александр Кононов отметил, что за последние восемь лет три экспертизы, не считая экспертизы СК, подтвердили, что здание пригодно для ремонта.

Первую проводили по программе «Молодежи — доступное жилье» до того, как здание передали театру танца Бориса Эйфмана. «Обследование показало, что здание может быть капитально отремонтировано, и даже начались проектные разработки такого ремонта», — добавил спикер. Второе обследование выполняли по заказу ВООПИиК, третье назначил Куйбышевский районный суд.

Ранее петербургский суд одобрил почти полный снос дома Басевича. Историческое здание признали аварийным и подлежащим сносу. Исключение составляет половина фасадной стены. Градозащитники отмечают, что коллегия судей не стала запрашивать результаты независимой экспертизы Следственного комитета, которую провели в конце 2022 года.

А чуть позже, в конце января суд в Петербурге запретил реконструкцию и снос дома Басевича. Такое решение вынес Куйбышевский районный суд в рамках рассмотрения иска к Госстройнадзору. Меры предварительной защиты поменяли с приостановки действия разрешения на строительство на запрет проведения реконструкции.