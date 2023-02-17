Градозащитники показали результаты экспертизы СК по дому Басевича

Специалисты заключили, что историческое здание можно частично реконструировать с восстановлением без сноса. Однако некоторые аварийные участки стен на последних этажах и кровлю спасти уже не получится.
Об этом на пресс-конференции в Градозащитном пресс-центре рассказал активист Олег Мухин. Он отметил, что экспертизу проводили в рамках судебного процесса об оспаривании разрешения на строительство комплекса апартаментов для театра Бориса Эйфмана. Экспертизу проводило ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации».
Эксперты должны были ответить на два вопроса: каков процент повреждений конструкций здания и возможна ли полная или частичная реконструкция без сноса.
В результатах экспертизы сказано, что процент повреждений составляет для фундаментов — не менее 41%, для стен — не менее 47%, для перегородок — не менее 80%, для перекрытий с бетонным заполнением по металлическим балкам — не менее 60%, для перекрытий с деревянным заполнением — не менее 80%. Крыша повреждена на 95%, кровля — на 95%, оконные и дверные проемы — по 80%, лестницы — не менее 65%.
Кроме того, эксперты пришли к выводу, что «возможна частичная реконструкция (восстановление) конструкций данного здания без сноса (демонтажа, разбора) его конструкций в части конструкций фундаментов и стен, за исключением аварийных участков стен на последних этажах здания и перекрытий с бетонным заполнением по металлическим балкам».
А вот полностью разрушать и восстанавливать придется перегородки, перекрытия с деревянным заполнением по металлическим и деревянным балкам, крышу, кровлю, заполнение оконных и дверных проемов, лестницы.
Бывший замглавы городского отделения ВООПИиК, градозащитник Александр Кононов отметил, что за последние восемь лет три экспертизы, не считая экспертизы СК, подтвердили, что здание пригодно для ремонта.
Первую проводили по программе «Молодежи — доступное жилье» до того, как здание передали театру танца Бориса Эйфмана. «Обследование показало, что здание может быть капитально отремонтировано, и даже начались проектные разработки такого ремонта», — добавил спикер. Второе обследование выполняли по заказу ВООПИиК, третье назначил Куйбышевский районный суд.
Ранее петербургский суд одобрил почти полный снос дома Басевича. Историческое здание признали аварийным и подлежащим сносу. Исключение составляет половина фасадной стены. Градозащитники отмечают, что коллегия судей не стала запрашивать результаты независимой экспертизы Следственного комитета, которую провели в конце 2022 года.
А чуть позже, в конце января суд в Петербурге запретил реконструкцию и снос дома Басевича. Такое решение вынес Куйбышевский районный суд в рамках рассмотрения иска к Госстройнадзору. Меры предварительной защиты поменяли с приостановки действия разрешения на строительство на запрет проведения реконструкции.
Напомним, проект по реконструкции бывшего доходного дома Басевича одобрила Главгосэкспертиза в конце 2021 года. В последние годы здание 1912 года постройки неоднократно горело и сейчас находится в аварийном состоянии.
Доходный дом Ивана Басевича на Большой Пушкарской улице, 7 был возведен в 1912 году по проекту архитектора Алексея Зазерского в стиле модерн. Зазерский использовал в строительстве новейшие и наиболее экономичные методы — так, кирпичная кладка велась с замкнутыми воздушными пустотами в стенах, что уменьшало вес здания. Кроме того, строение выделялось пластикой фасадов, ритмикой проемов и фактурной штукатуркой. В 2013 году в доме случился пожар — огонь распространился по трем этажам в левой части здания. Возгорания здесь не редкость. Последний раз здание горело 14 ноября. Крупный пожар тушили 38 специалистов.
Напомним, о том, что дом Басевича на Большой Пушкарской улице, 7 планируют снести для постройки нового здания с воссозданием исторического фасада, стало известно в конце января 2020 года. Проект был разработан бюро ООО «Проектная культура» для нужд Академии танца Бориса Эйфмана — в здании разместятся «апартаменты для артистов театра». Активисты движения «Живой город» и члены петербургского отделения ВООПИиК взяли в живое кольцо исторический дом. В акции участвовали несколько десятков человек. На ней петербуржцы собирали подписи за сохранение здания. Спустя несколько дней решение снести и воссоздать дом Басевича на Большой Пушкарской отложили.
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