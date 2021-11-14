В доме Басевича произошел крупный пожар. Его тушили 38 пожарных

Напомним, петербургский фотограф Роман Везенин показал, как сейчас выглядит бывший доходный дом Басевича на Петроградской.

Сейчас доходный дом находится на капитальной реконструкции. Здание отдано городом Академии танца Бориса Эйфмана под строительство апартаментов для артистов театра. Учреждение представило проект, согласно которому планируется снести половину лицевого корпуса и пять дворовых. Градозащитники против, но Академия уверяет, что проект подразумевает сохранение всех частей дома, которые «еще можно спасти после многолетних разрушений».