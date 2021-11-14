В доме Басевича произошел крупный пожар. Его тушили 38 пожарных

Утром 14 ноября в доходном доме Басевича на Большой Пушкарской, 7 вспыхнул очередной пожар — наиболее крупный из всех зафиксированных. Об этом сообщает городское ГУ МЧС.
Так, вызов на Большую Пушкарскую улицу, 7 поступил 14 ноября в 6:55. «В семиэтажном нежилом доме горит на четвертом этаже на площади 200 квадратных метров», — говорится в сообщении. На месте пожара работают восемь пожарных машин и 38 человек из личного состава. Сведения о пострадавших не поступали.
Как пишут очевидцы в соцсетях, пожар уже ликвидировали, однако официальной информации об этом пока что нет.
Напомним, петербургский фотограф Роман Везенин показал, как сейчас выглядит бывший доходный дом Басевича на Петроградской.
Сейчас доходный дом находится на капитальной реконструкции. Здание отдано городом Академии танца Бориса Эйфмана под строительство апартаментов для артистов театра. Учреждение представило проект, согласно которому планируется снести половину лицевого корпуса и пять дворовых. Градозащитники против, но Академия уверяет, что проект подразумевает сохранение всех частей дома, которые «еще можно спасти после многолетних разрушений».
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.