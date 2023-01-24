Суд в Петербурге запретил реконструкцию и снос дома Басевича

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, застройщику можно только законсервировать здание и укрепить несущие конструкции до вступления в законную силу решения суда по данному делу.

«Суд заменил меры в виде приостановления действия разрешения на строительство на запрет собственнику, застройщику и любым третьим лицам на проведение работ по реконструкции здания по Большой Пушкарской улице, 7А», — сказано в комментарии.

Параллельно с этим дом Басевича могут признать памятником культурного наследия. Соответствующую заявку зарегистрировали в КГИОП, ее подписали историк архитектуры, член Санкт-Петербургского регионального отделения НК ИКОМОС Александр Кречмер и зампред совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга, председатель общества защиты памятников «Старый Петербург» Михаил Мильчик.

У комитета есть 90 рабочих дней, чтобы присвоить зданию статус объекта культурного наследия, либо отказать в нем. По закону 73 «Об объектах культурного наследия» на это время все работы должны прекратиться, в том числе и демонтаж. За соблюдением этого закона в Петербурге пристально следит Следственный комитет.

Ранее петербургский суд одобрил почти полный снос дома Басевича. Историческое здание признали аварийным и подлежащим сносу. Исключение составляет половина фасадной стены. Градозащитники отмечают, что коллегия судей не стала запрашивать результаты независимой экспертизы Следственного комитета, которую провели в конце 2022 года.

Напомним, проект по реконструкции бывшего доходного дома Басевича одобрила Главгосэкспертиза в конце 2021 года. В последние годы здание 1912 года постройки неоднократно горело и сейчас находится в аварийном состоянии.

Доходный дом Ивана Басевича на Большой Пушкарской улице, 7 был возведен в 1912 году по проекту архитектора Алексея Зазерского в стиле модерн. Зазерский использовал в строительстве новейшие и наиболее экономичные методы — так, кирпичная кладка велась с замкнутыми воздушными пустотами в стенах, что уменьшало вес здания. Кроме того, строение выделялось пластикой фасадов, ритмикой проемов и фактурной штукатуркой. В 2013 году в доме случился пожар — огонь распространился по трем этажам в левой части здания. Возгорания здесь не редкость. Последний раз здание горело 14 ноября. Крупный пожар тушили 38 специалистов.

Напомним, о том, что дом Басевича на Большой Пушкарской улице, 7 планируют снести для постройки нового здания с воссозданием исторического фасада, стало известно в конце января 2020 года. Проект был разработан бюро ООО «Проектная культура» для нужд Академии танца Бориса Эйфмана — в здании разместятся «апартаменты для артистов театра». Активисты движения «Живой город» и члены петербургского отделения ВООПИиК взяли в живое кольцо исторический дом. В акции участвовали несколько десятков человек. На ней петербуржцы собирали подписи за сохранение здания. Спустя несколько дней решение снести и воссоздать дом Басевича на Большой Пушкарской отложили.