Дом Басевича на Большой Пушкарской реконструируют для нужд Академии танца Эйфмана

«Центр государственной экспертизы Санкт-Петербурга рассмотрел проект реконструкции здания на улице Большая Пушкарская в центре Санкт-Петербурга для нужд Академии танца и Академического театра Бориса Эйфмана. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение», — говорится в сообщении Главгосэкспертизы.

Согласно одобренному проекту, планируется провести масштабную реконструкцию здания, в рамках которой будут разобраны и возведены заново его аварийные шестой и седьмой этажи. Также укрепят лицевой корпус дома — от фасада до средней стены. В то же время заднюю часть здания и его пять дворовых флигелей планируют снести с последующим воссозданием.