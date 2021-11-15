Дом Басевича на Большой Пушкарской реконструируют для нужд Академии танца Эйфмана

Бывший доходный дом Басевича на Большой Пушкарской улице в Петроградском районе все-таки реконструируют для нужд Академии танца Бориса Эйфмана. Проект одобрила Главгосэкспертиза. В последние годы здание 1912 года постройки неоднократно горело и сейчас находится в аварийном состоянии.
«Центр государственной экспертизы Санкт-Петербурга рассмотрел проект реконструкции здания на улице Большая Пушкарская в центре Санкт-Петербурга для нужд Академии танца и Академического театра Бориса Эйфмана. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение», — говорится в сообщении Главгосэкспертизы.
Согласно одобренному проекту, планируется провести масштабную реконструкцию здания, в рамках которой будут разобраны и возведены заново его аварийные шестой и седьмой этажи. Также укрепят лицевой корпус дома — от фасада до средней стены. В то же время заднюю часть здания и его пять дворовых флигелей планируют снести с последующим воссозданием.
Доходный дом Ивана Басевича на Большой Пушкарской улице, 7 был возведен в 1912 году по проекту архитектора Алексея Зазерского в стиле модерн. Зазерский использовал в строительстве новейшие и наиболее экономичные методы — так, кирпичная кладка велась с замкнутыми воздушными пустотами в стенах, что уменьшало вес здания. Кроме того, строение выделялось пластикой фасадов, ритмикой проемов и фактурной штукатуркой. В 2013 году в доме случился пожар — огонь распространился по трем этажам в левой части здания. Возгорания здесь не редкость. Последний раз здание горело накануне, 14 ноября. Крупный пожар тушили 38 специалистов.
Напомним, о том, что дом Басевича на Большой Пушкарской улице, 7 планируют снести для постройки нового здания с воссозданием исторического фасада, стало известно в конце января 2020 года. Проект был разработан бюро ООО «Проектная культура» для нужд Академии танца Бориса Эйфмана — в здании разместятся «апартаменты для артистов театра». Активисты движения «Живой город» и члены петербургского отделения ВООПИиК взяли в живое кольцо исторический дом. В акции участвовали несколько десятков человек. На ней петербуржцы собирали подписи за сохранение здания. Спустя несколько дней решение снести и воссоздать дом Басевича на Большой Пушкарской отложили.
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