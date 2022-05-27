Большой китайский кабинет открылся для посетителей после реставрации

Особенностью декоративного убранства Большого китайского кабинета, выполненного в стиле «шинуазри», являются наборные деревянные панно на стенах. Они иллюстрируют галантные сценки из жизни китайцев на фоне пейзажа. Эти композиции созданы в технике маркетри (мозаики из разных пород дерева) с инкрустацией пластинками моржовой кости русскими мастерами во главе с Иосифом Шталмеером, возможно, по рисункам Серафино Бароцци, который выполнил живописную отделку падуг потолка. Завершает декоративное убранство потолка плафон «Союз Европы и Азии» работы итальянского художника Якопо Гуарана.