Большой китайский кабинет открылся для посетителей после реставрации

Один из самых эффектных интерьеров Китайского дворца в Ораниенбауме предстал перед гостями во всем своем блеске. Теперь посетителям доступны 13 из 17 залов – вся парадная анфилада дворца. Реставрация дворца осуществляется при поддержке ПАО «Газпром».
Особенностью декоративного убранства Большого китайского кабинета, выполненного в стиле «шинуазри», являются наборные деревянные панно на стенах. Они иллюстрируют галантные сценки из жизни китайцев на фоне пейзажа. Эти композиции созданы в технике маркетри (мозаики из разных пород дерева) с инкрустацией пластинками моржовой кости русскими мастерами во главе с Иосифом Шталмеером, возможно, по рисункам Серафино Бароцци, который выполнил живописную отделку падуг потолка. Завершает декоративное убранство потолка плафон «Союз Европы и Азии» работы итальянского художника Якопо Гуарана.
В начале XIX века художественная отделка зала претерпела незначительные изменения. На деревянных стенных панно в углах и откосах появилась роспись, имитирующая китайский золотистый шелк. Пол кабинета, набранный из ценных пород дерева по рисунку Антонио Ринальди, является одним из лучших образцов паркета в Китайском дворце.
Работы по живописи провели специалисты Петербургской реставрационной компании Н.А. Михайлов, В.В. Осипов, Г.В. Иванова. Отдельного упоминания заслуживает сложнейшая реставрация наборных деревянных панно, проделанная А.В. Буториным и Д.М. Егоровым. С художественным паркетом работали мастера под руководством А.П. Волкодава.
Вернулся в Большой китайский кабинет и бильярд работы английского мастера Р. Кларка. Приобретенный великим князем Петром Федоровичем в 1748 году, раритетный «аглицкой билиарт» был установлен здесь в царствование императрицы Екатерины II.
Реставрация Китайского дворца проводится при поддержке ПАО «Газпром». С 2004 по 2009 годы были выполнены работы по восстановлению фасадов здания и гидроизоляции, c 2009 года осуществляется реставрация интерьеров. Плановый срок окончания всех реставрационных работ 2024 год.
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