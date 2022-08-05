18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В парке музея-усадьбы Репина «Пенаты» открылась беседка «Башенка Шехерезады» — впервые за 30 лет

Поделиться:

Сегодня, 5 августа, исполняется 178 лет со дня рождения художника Ильи Репина. В честь этого в музее-усадьбы «Пенаты» открылась отреставрированная беседка «Башенка Шехерезады» — впервые за 30 лет.

spbcult.ru
spbcult.ru

«Башенка Шехерезады» появилась в «Пенатах» в 1906 году: постройка из дерева была местом притяжения гостей усадьбы как при жизни художника, так и после его смерти. Восстановление конструкции, разрушенной во время Великой Отечественной войны, началось только в начале 1960-х годов. В 1990-ом она была вновь закрыта для посещения в связи с аварийным состоянием. Работы по сохранению объекта культурного наследия вновь начались в 2021 году.

Беседка располагается на Чугуевой горке и представляет собой высокую двухъярусную смотровую площадку, украшенную точеными ажурными раскрашенными балясинами и решетками. «Башенка Шехерезады» выстроена среди посаженных здесь вишен на самой высокой точке горки, которая служит главной границей усадьбы «Пенаты».

«Это [открытие «Башенки Шехерезады»] большое событие для нашего музея — мы прикладываем максимальное количество усилий для восстановления парка, — и «Пенаты» постепенно преображаются», — отмечают в музее Академии Художеств, которая носит имя художника. Как пишет портал «Культура Петербурга», в дальнейших планах — провести ремонт системы освещения и начало работ по реставрации самого дома-музея художника.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: