«Башенка Шехерезады» появилась в «Пенатах» в 1906 году: постройка из дерева была местом притяжения гостей усадьбы как при жизни художника, так и после его смерти. Восстановление конструкции, разрушенной во время Великой Отечественной войны, началось только в начале 1960-х годов. В 1990-ом она была вновь закрыта для посещения в связи с аварийным состоянием. Работы по сохранению объекта культурного наследия вновь начались в 2021 году.

Беседка располагается на Чугуевой горке и представляет собой высокую двухъярусную смотровую площадку, украшенную точеными ажурными раскрашенными балясинами и решетками. «Башенка Шехерезады» выстроена среди посаженных здесь вишен на самой высокой точке горки, которая служит главной границей усадьбы «Пенаты».

«Это [открытие «Башенки Шехерезады»] большое событие для нашего музея — мы прикладываем максимальное количество усилий для восстановления парка, — и «Пенаты» постепенно преображаются», — отмечают в музее Академии Художеств, которая носит имя художника. Как пишет портал «Культура Петербурга», в дальнейших планах — провести ремонт системы освещения и начало работ по реставрации самого дома-музея художника.