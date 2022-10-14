В Петербурге отреставрировали Александровские ворота Охтинских пороховых заводов

Как отметили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, ворота были возведены в 1805 году по проекту архитектора Фёдора Демерцова. В советское время сооружение перестали эксплуатировать.

«Оно не отапливалось, к моменту начала реставрации было аварийным, частично руинированным. Была повреждена кровля, на значительных участках утрачена штукатурная отделка. Каменные и деревянные конструкции башни звона находились в аварийном состоянии. В ходе обследования обнаружились многочисленные дефекты и повреждения стен и колонн, а также несущих конструкций кордегардий», – сообщили в КГИОП.

Специалистам удалось восстановить утраченные архитектурные элементы, конструкции кровли и стропильной системы. Отреставрирована башня звона, в помещениях кордегардий раскрыты заложенные дверные и оконные проёмы, восстановлено воротное заполнение.

В комитете отметили, что реставрация выполнена по заказу ООО «НИИ «Химволокно» на основании согласованного проекта и разрешения КГИОП. Ее провели по программе «Рубль за метр», которая направлена на привлечение инвесторов для восстановления неиспользуемых объектов культурного наследия.