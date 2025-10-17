Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Петербурге финализировали поправки к закону о КРТ

На последнем заседании петербургского Общественного штаба по вопросам комплексного развития территорий (КРТ) определили, как будут менять закон о «расселении хрущевок». В числе поправок — новое жилье собственникам будут предоставлять в пределах того же или смежного с ним муниципального образования. Об этом сообщил в телеграм-канале депутат ЗакСа Денис Четырбок.

KILO LUX / Shutterstock

Первое принятое предложение — дома, где в установленный срок не провели собрания собственников, включать в КРТ не будут. Горожане смогут решать сами, вступать ли в программу. Вторая поправка — переселять жителей домов, которые пойдут под снос, смогут только в пределах того же или смежного с ним муниципального образования. Чтобы получить жилье в другом округе, необходимо предоставить письменное согласие. 

«Обозначенные аспекты долгое время были наиболее чувствительными и острыми для жителей нашего города. Поиск компромисса занял не один год и был довольно сложным, но я искренне рад, что  сегодня нам удалось его найти», — отметил депутат ЗакСа Денис Четырбок. 

Закон о комплексном развитии территорий (КРТ) предусматривает снос панельных домов 1957–1970-х годов постройки. Освободившуюся землю будут отдавать под освоение застройщикам. В 2024 году в Петербурге продлили мораторий на КРТ до 2026 года.

